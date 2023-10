O Enigma do Oitavo Passageiro é um clássico do cinema de ficção científica que cativou audiências ao redor do mundo. Lançado em 1979 e dirigido por Ridley Scott, o filme marcou o início de uma franquia icônica que explorou os horrores do espaço desconhecido. Neste artigo, exploraremos a jornada deste filme emblemático e seus aspectos mais marcantes.



A Jornada Inicial: Alien - O Oitavo Passageiro Alien: O Oitavo Passageiro

começa sua narrativa com a nave espacial comercial Nostromo. A tripulação composta por sete membros recebe um sinal misterioso de um planeta próximo. Decidem investigar o chamado, o que desencadeia uma série de eventos aterrorizantes. O filme mergulha os espectadores em um ambiente claustrofóbico e sombrio, onde um inimigo letal e desconhecido está à espreita.

