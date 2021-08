Michelle Hunziker ha un volto simpatico e un sorriso quasi infantile. Ma non fatevi ingannare dalle apparenze, perché dietro quel sorriso c'è una donna che nasconde profonde ferite. Frutto di una un'esperienza vissuta in una setta che per 5 anni le aveva tolto tutto: la famiglia, i soldi, la pace, la serenità. "Mi avevano intortata per bene-racconta la Huninker-quindi ho deciso di andare per la mia strada. Ero convinta di fare il giusto per me e per la mia anima. Non c'è niente di più facile che ricattare una persona utilizzando parole come 'Dio' e 'Amore'.".

La vita di Michelle nella setta comincia il giorno in cui conosce la pranoterapeuta Clelia, una santona. Michelle è convinta di aver trovato il suo percorso spirituale ideale, invece vive un incubo fatto di isolamenti, punizioni, schiavitù emozionale. La conduttrice italo-svizzera entra in quella setta senza neppure accorgersene, attratta dalle belle parole della santona. Ma, come succede spesso con le sette, quelle parole si rivelano presto una trappola.

Michelle viene rinchiusa in una prigionia mentale che la allontana dal tutti: dal marito, dalla madre, dagli amici. "Mi mettevano in castigo, mi lasciavano sola. Mi dicevano che mia madre non mi voleva bene, che mio marito non me ne voleva. Ho allontanato tutti. Non bisogna accusare la vittima perché loro ne approfittano", racconta la showgirl.

Che maga Clelia coltivi intenzioni tutt'altro che spirituali lo si comprende dal fatto che convince Michelle a cedere alla setta le quote di una sua società per artisti. L'isolamento intanto si fa ogni giorno sempre più accentuato. Le proibiscono di avere contatti anche con la madre, che non vedeva da 4 anni: "Mi chiedevo perché mia madre non venisse a cercarmi. Loro mi rispondevano che non mi amava, invece erano loro che filtravano tutte le sue telefonate".

L'isolamento diventa non solo sociale ma pure sentimentale. La mancanza di uomini nella setta la spinge ad allacciare una relazione con il figlio di Clelia, per accorgersi solo dopo che il giovanotto veniva usato dalla madre per controllare i movimenti della Hunzinker. Michelle ricorda quella relazione come qualcosa di inevitabile: "Giovanni, figlio di Clelia, era simpatico e piaceva a tutti. Tra noi nacque qualcosa? Certo, per forza: non vedevo più uomini. Lui raccontava tutto ciò che accadeva tra noi a sua madre".

Il primo impulso per uscire da quel girone dantesco in cui era finita glielo fornisce la sua migliore amica, uscita dalla setta due anni prima. Loro dicevano che chi usciva dalla setta sarebbe morto, per cui l'amica la chiamava ogni tanto per dirle che non era affatto morta. Ma la molla finale che fa scattare in lei la volontà di abbandonare il clan dei ciarlatani gliela dà la figlia Aurora. "Un giorno la portai a sciare, aveva 7 anni. Le presi una camera meravigliosa e la invitai a giocare. Lei mi guardò serissima e mi disse: 'Rivoglio la mia mamma bionda e sorridente. Non gioco con te'. È stata lei a farmi arrivare alla consapevolezza che le cose dovevano cambiare".

La Hunziker comincia ad avere dei dubbi quando, durante una riunione spirituale, le viene confessato che in una vita precedente era stata la sorella di Gesù. Quel racconto tanto bizzarro quanto surreale la convince di essere finita in un cerchio magico di fanatici imbroglioni da cui era meglio scappare. Tanto più che la ragazza che faceva da ufficio stampa tenta di salvarla. La chiama al telefono, esce a cena e le dice senza mezzi termini: "Non ti conosco, ma voglio che tu sappia una sola cosa. Non sei sola. Sono tutti fuori che ti aspettano".

Michelle a questo punto capisce che deve ribellarsi, che deve liberarsi dal quel pesante fardello di schiavitù e riprendere in mano la sua vita. La setta tentò un ultimo, disperato tentativo di dissuaderla: “Clelia mi disse che se me ne fossi andata dalla setta sarei morta. Ci ho creduto, ero convinta di morire ma andai via lo stesso. Ero pronta a morire piuttosto che restare loro schiava”. La conduttrice però abbandona la setta e per qualche tempo soffre di attacchi di panico, momenti in cui temeva che sarebbe davvero morta.

Michelle Hunzinker oggi è una donna libera. Uscire da quella setta è stato come uscire da un tunnel in fondo al quale ha rivisto la luce. Oggi ha potuto cominciare una nuova vita, rivedere il marito, gli amici, i colleghi di lavoro, ma, soprattutto, ha potuto riabbracciare la madre che andava in giro con una mazza da baseball per picchiare la Clelia. Cosa che fortunatamente non è avvenuto. Ha ringraziato coloro che l'hanno aiutata, come Antonio Ricci, Vittorio Feltri, Enzo Biagi e, soprattutto, Padre Amorth, il noto e compianto esorcista che l'ha liberata definitivamente dalle sue paure irrazionali. Il rapporto con Eros Ramazzotti invece è andato perso, anche se sono rimasti in buoni rapporti e ogni tanto si rivedono grazia alla loro figlia Aurora.

Michelle Hunzinker ha pubblicato anche un libro, Una vita apparentemente perfetta, dove racconta la sua disavventura nella setta e mette in guardia le persone da questi santoni che andrebbero perseguiti per decreto legge, perché i loro sistemi e le loro pratiche rasentano-e di molto- la riduzione in schiavitù, i danni esistenziali e la frode finanziaria.