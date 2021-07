Alessandro Zan è il politico del momento. Il promotore della legge che tante polemiche sta sollevando in Italia. Zan è un puntino che costella la galassia della politica italiana. Tutti sanno il suo nome, ma nessuno conosce la sua vita. Non ha nemmeno un profilo social. Ha “solo” un seggio in Parlamento. E da quel seggio vorrebbe imporre la sua legge al Paese intero, come facevano i fascisti con le leggi razziali.

Zan è un benefattore dell’umanità? Uno che persegue il bene del Paese? Uno che ha a cuore la felicità dei cittadini? No, è uno che ha a cuore solo i suoi interessi da omosessuale. Già, perché Alessandro Zan, il paladino delle Lgbt, è un gay dichiarato, non ha mai nascosto le sue tendenze omosex. Ha abbracciato la bandiera arcobaleno. È presidente dell’Arcigay Veneto ed è stato tra i fondatori del Pride Village, il tempio del divertimento Lgbt. Una roccaforte dell’omosessualità che ha surclassato tutte le altre manifestazioni gay.

Da quando è entrato in Parlamento ha fatto dei diritti delle Lgbt il suo cavallo di battaglia e ora quel cavallo vorrebbe farlo trionfare in tutta la nazione. E poco importa se i leghisti sono contrari perché vedono in questa legge la strada spianata verso la censura della parola. Poco importa se la Cei ha chiesto di rivedere il testo, preoccupata dal rischio che possa essere il passaporto per sdoganare le lezioni gender nelle scuole. Poco importa se anche giuristi, politologi, femministe e arcilesbiche siano contrari a questa legge perché cancellerebbe le parole “padre” e “madre” per sostituirle con i termini di genitore 1 e genitore 2 e favorirebbe la pratica dell'utero in affitto.

Lui è determinato ad andare avanti con questo disegno legislativo e non ha alcuna intenzione di apportarvi modifiche, accettando compromessi e revisioni. Un modo di fare autoritario che evidenzia come le Lgbt si siano fatte lobby e cerchino, attraverso le leggi, di imporre la loro volontà alla maggioranza delle persone, senza tenere contro delle loro opinioni e delle loro preferenze.

Un modo di fare che sa tanto di dittatura. Un regime autocratico mascherato da politicamente corretto che sta riesumando le stimmate di un fascismo che gli italiani che credevano di aver sconfitto per sempre. Ma si sa che la storia non insegna mai nulla e che gli spettri del passato tornano sempre sotto altre forme, altre mode, altri volti. Anche se qui, più che di fascismo, dovremmo parlare di dittatura rossa che ha solo cambiato colore: adesso veste i colori dell'arcobaleno, ma il vizio delle imposizioni staliniane è rimasto.