Sono 26 gli artisti selezionati per partecipare alla fase finale della competizione musicale dedicata ai giovani talenti emergenti.

Rexer House of Music è un coraggioso progetto ideato da Rexer, l’agenzia immobiliare nata dalla partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca: una competizione musicale per giovani talenti - maggiorenni e residenti in Italia – che ha l’obiettivo di valorizzarli e offrire loro opportunità di crescita e visibilità nel mondo dello spettacolo e della produzione musicale.

Dal 1 aprile al 9 maggio 64 artisti hanno partecipato alla fase preliminare di selezione, inviando la propria candidatura con una personale reinterpretazione dello spot e del jingle di Rexer e uno o due brani del proprio repertorio.

26 di loro sono stati selezionati – mediante votazioni online degli utenti e la valutazione di una apposita Commissione Artistica, composta da professionisti del music business, per proseguire e accedere alla fase finale della gara musicale: un workshop esclusivo di quattro giornate, che si terrà a Loano (SV) dal 26 al 29 giugno 2025, che decreterà i due vincitori assoluti di Rexer House of Music.



Ecco i nomi dei 26 finalisti: Marco Cazzamani, Ilaria, Xada, Dena, Simone Grdl, Manzish, Luca Di Fabio, Inciso, Tadeni, Andrea Denaro, Miri, Emerie, ODO, Myky, Mde, Alice Isnardi, Nys the halfsoul, STONALE, LaBene, Jack Perax, Raffonz, Edoardo Lattanzi, LARIA, Milella, Bed Time Stories, Instinct.

Appuntamento ora al 26 giugno per la finale presso il Loano2Village: cuore dell’evento saranno le esibizioni ufficiali sul palco dei 26 artisti rimasti in gara, che interpreteranno e presenteranno dal vivo la propria canzone, al cospetto della Commissione Artistica, ma ci saranno anche seminari formativi su argomenti legati al mondo del music business, attività di Tutoring da parte di esperti tecnici e momenti di networking.

Due saranno i vincitori assoluti e saranno premiati con:

- Premio Rexer: assegnato all’artista che reinterpreterà il jingle Rexer in modo più originale o comporrà il brano inedito più interessante. Il premio consisterà nella produzione del brano da parte di un produttore professionista e la sua promozione a media e radio nazionali.

- Premio Progetto Artistico: conferito all’artista con il miglior repertorio personale. Il premio consisterà nell’invio del progetto alle 50 principali realtà discografiche italiane e nell’assegnazione di un buono del valore di €1.000 per acquistare materiale musicale.

La casa della musica ha preso forma ed è qui, pronta a stupire e ad emozionare tutti!