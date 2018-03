Gabry Ponte fa ballare la Brianza: il 15 marzo al Noir Club & Restaurant di Lissone (MB)

Gabry Ponte, uno dei pochi veri top dj italiani, giovedì 15 marzo 2018 fa ballare Noir Club & Restaurant - Lissone (MB), punto di riferimento di chi vuol divertirsi con stile in Brianza e non solo. E' un evento davvero molto atteso, visto che Gabry Ponte è una vera star del mixer. Il locale apre già alle 20.45 per una cena o aperina, poi dalle 22 live music con Tony / Banane & Lamponi. Dalle 23 in console c'è Corrado Apeddu, mentre dalle 00.30 il dj show è quello di Gabry Ponte.

Gabry Ponte ha oltre un milione di fan su Facebook ed è da sempre uno dei portabandiera della musica dance italiana nel mondo. Professionista del mixer e della dance music, con i suoi Eiffel 65 ha venduto più di 15 milioni di dischi nel mondo. La loro "Blue" è un simbolo unico di musica prodotta in Italia di successo mondiale. La carriera solista di Gabry Ponte continua poi a celebrarlo come una star della musica da ballo e non. Da solista ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilevo nello scenario dance italiano ed europeo con singoli di successo come "Time To Rock", "Geordie", "La danza delle Streghe" e tanti altri… Spesso appare in tv, ma più che un personaggio mediatico, Gabry Ponte è soprattutto grande dj, amato dai giovani per il suo sound scatenato e la sua capacità di far ballare con sonorità immediate e melodiche, ma non solo.

Inaugurato nel lontano 2005, Noir Club & Restaurant è situato a Lissone (MB) ed è aperto dal giovedì al sabato. La programmazione artistica di assoluto livello spazia da live, feste a tema e dj set di fama internazionale. I dj ed i party del locale sono spesso legati ai più importanti network radiofonici (RTL 102.5, Radio 105, Discoradio). Tutto ciò proietta il Noir nell'olimpo dei locali italiani, una ristretta élite di club aperti con successo tre sere a settimana. Noir fa di un autentico network costituito anche da Molto e Mucho Mas, situati a Carate Brianza (MB) e dal Dorsia di Seregno. In questi spazi, tutti situati in Brianza, ristorazione, musica dal vivo e dj set di alto livello ogni settimana regalano emozioni ai clienti.

