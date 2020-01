Eccoci con i prossimi dj set di Mitch B., dj producer romagnolo in corsa a Dance Music Awards (DMA). Dopo la vittoria dello scorso anno come dj resident del Pineta di Milano Marittima (RA), è tra l'altro tra i dj resident suggeriti sul sito della manifestazione. Chi ha voglia di scatenarsi live con la sua musica, invece, lo trova il 24 gennaio al Top Club di Rimini. Lo stesso giorno esce un bel remix di Mitch B. realizzato insieme a Zen, ovvero Teyno - Sadness. Il 25 gennaio è invece all'Onyx Club di Godo (RA), mentre il 31 è all'Opera Dulcis di Imola.

Tra le nuove produzioni di Mitch B. c'è invece una collaborazione con Paolo Ci. "Mountain", appena uscita su Yuppies Records. E' nato tutto quest'estate: Paolo Ci viene da me e mi dice 'Mitch, facciamo un bootleg di 'Ain't No Mountain High Enough' di Marvin Gaye?". Siamo partiti con l'idea di fare semplicemente una versione 'privata', da proporre nelle nostre serate, ma ci siamo subito resi conto del potenziale che poteva avere... abbiamo infatti trovato un sound davvero particolare. Per questo abbiamo deciso subito di fare ricantare la nostra versione, tra l'altro dalla bellissima voce di Monica Harem. Ha una voce molto calda, vicina alle corde di Amy Winehouse). All'ADE ho fatto ascoltare il brano a Mirko Boni di Yuppies Records, a cui è piaciuto... e i primi risultati sembrano davvero positivi".



Mitch B. è in console fin dal lontano 1998. E' anche produttore e la sua musica la pubblica su diverse label, tra cui la francese Jango Music, la spagnola Shamkara e l'italiana Yuppies Records. Sul palco e in studio spazia soprattutto tra house, deep house ed elettronica balearica.

Alessandro Bruno, questo il suo vero nome, è nato nel 1982, vive a Ravenna e da oltre vent'anni fa ballare molti dei più importanti club e dei luoghi di ritrovo di tutta Italia, da Courmayeur ad Agrigento.

Miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, nell'estate 2019, ad esempio, ha regalato il suo sound soprattutto al celeberrimo Pineta di Milano Marittima, al Donna Rosa 38 di Marina di Ravenna, spiaggia - dinner & dance di riferimento in Riviera Adriatica, e pure a El Hotel Pacha di Ibiza. Guest dj per party legati a brand prestigiosi (Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L'Oréal), Mitch B. suona spesso anche in giro per il mondo: ad esempio all'Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia, al Bali Beach Club a Ibiza, a Formentera al Pineta e al Beso Beach (...).

"Bontempi" e "La Noria", tracce che prodotto con FabioEsse, hanno superato rispettivamente i 65.000 ed i 40.000 ascolti su Spotify, mentre il remix creato con Zen per una versione di "Long Train Running" a cura di Relight Orchestra ed Aax Donnell ha raggiunto la seconda posizione su Beatport, lo shop musicale più utilizzato dai dj.