Arrivano brutte notizie dalla maggioranza al governo. Notizie che potrebbero rovinare le vacanze di Meloni in Puglia e di Salvini nell'agriturismo di Bruno Vespa. I membri di Forza Italia ribollano e cominciano a chiedersi cosa ci facciano in un esecutivo che ha una natura diversa dalla loro. Moderati gli azzurri, estremisti i seguaci di Lega e Fratelli d'Italia.

Non è la prima volta che Forza Italia dà segnali di insofferenza verso le decisioni prese dal governo, partendo dalle lamentele di Silvio Berlusconi davanti alla sonora risata che Giorgia Meloni gli sfoderò in faccia per alcuni Ministeri chiesti e non ricevuti. Ma i malumori sono aumentati a causa di alcuni dossier diventati pomo della discordia tra gli alleati. Tra questi, c'è il decreto carceri e il divieto di produzione di canapa indiana per finalità mediche. Nel primo caso, i forzisti hanno votato favorevolmente, ma senza convinzione, facendo venire a galla i dubbi di un partito che si è alleato con Lega e Fratelli d'Italia più per convenienza che per convinzione.

Il decreto carceri ha spinto il vicepresidente della Camera, il forzista Giorgio Mulè, a lamentarsi: “È ora di uscire da questa discarica giustizialista. Se il problema del sovraffollamento carcerario non riusciamo a risolverlo, allora che ci stiamo a fare al governo? In Italia circa il 20 per cento dei detenuti è ancora in attesa di un giudizio di primo grado. In migliaia soffrono le pene dell’inferno e saranno poi giudicati innocenti. Lega e Fratelli d’Italia hanno sensibilità diverse, va bene, ma noi come Fi abbiamo l’obbligo di invitarli a ragionare”.

L'insofferenza del gruppo di Forza Italia verso il governo Meloni riguarda anche la produzione di cannabis. Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, si dice perplesso sull'emendamento al decreto sicurezza, che mette una stretta al settore della canapa industriale, vietando la coltivazione e la vendita della cannabis light. “Sono sempre stato in prima linea nelle azioni contro lo spaccio. In questo caso però siamo di fronte a imprenditori che hanno investito dei soldi e creato un indotto che genera anche decine di migliaia di posti di lavoro”, ha dichiarato Tosi.

Le lamentele di Forza Italia verso certe scelte del governo veicolano l'immagine di una maggioranza unita solo sulla carta, ma divisa nei fatti, anche se questi fatti sono ben nascosti dalla stampa di regime. I nodi, però, stanno venendo al pettine giorno dopo giorno e sarà sempre più difficile tappare le falle che si apriranno in futuro. Soprattutto se gli eredi di Silvio Berlusconi, Pier Silvio o Marina Berlusconi, dovessero decidere di scendere in campo e assumere le redini del partito del padre. A quel punto, a differenza di Tajani, difficilmente si ridurranno a fare da stampella del governo, ma pretenderanno maggiore peso, potere e maggiore voce in capitolo.

Non è dato sapere come andrà a finire. Forza Italia per il momento non ha interesse a uscire dal governo, ma la politica ci insegna che certi colpi di scena sono sempre in agguato. Tra le distanze che lacerano la maggioranza, pesano anche i posizionamenti in Europa, dove Forza Italia si colloca vicino a Ursula von der Leyen, a differenza di Fratelli d'Italia e Lega che invece hanno votato contro, rischiando di inimicarsi Bruxelles. Non sappiamo cosa succederà domani, ma Meloni farebbe bene a non sottovalutare i segnali che arrivano dai suoi alleati forzisti. Certo, per il momento non ci sono le condizioni per far cadere il governo dei peggiori. Ma domani chissà.