BEN DJ, un marzo di musica e party

Negli ultimi giorni Ben Dj ha pubblicato sulla sua pagina Instagram foto con Federica Nargi, Al Bano Carrisi, Belen Rodriguez, Halle Berry... Ben dj non è un presenzialista e non è neppure un collezionista di selfie. Semplicemente, dischi come il suo recente Ben Dj - "Back & Gucci" (EGO) piacciono molto e suona in locali ed eventi molto frequentati da personaggi noti (& non).



Infatti, anche nella seconda metà di marzo 2019 Ben Dj frequenta alcune alla console delle location più "up" di Milano e non solo. Più precisamente, pgni lunedì, mercoledì e venerdì Ben Dj, professionista della musica più "up" d'origine tunisina ma ormai milanese d'adozione, è in console al Bullona di Milano, uno dei hot spot della città, un luogo perfetto per mangiare molto bene, muoversi a tempo, guardare e farsi guardare. Ogni giovedì invece è al Canteen, sempre a Milano. La sua, riassumendo, è una settimana decisamente impegnativa, anche perché i set come dj guest altrove non mancano di certo.



Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E' spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte (è accaduto a New York, ad esempio, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018 ed è successo a Milano il 5 dicembre 2018 quando Pirelli ha organizzato un super party in onore di The Cal 2019)...



