Presso la sede di Spazio Europa a Roma, sede di collegamento del Parlamento Europeo in Italia.

L’azienda Agricola Guglietta per il tramite del primo genito della Famiglia, Ruben Guglietta è stata insignita di un prestigioso riconoscimento quale il “Premio Eccellenze Europee 2024-2025” riconoscimento che gratifica coloro che, grazie al loro impegno, si sono contraddistinti nel corso dell'anno 2024, contribuendo al progresso della società.

Un ringraziamento va ad Asso Tutela e al Presidente Michel Emi Maritato per aver creduto nella nostra azienda.

L’azienda è fiera e profondamente onorata per questo riconoscimento Europeo avvenuto insieme a tanti altri autorevoli esponenti del mondo politico, sociale e culturale provenienti dai 27 Stati membri della UE ha dichiarato Ruben Guglietta, tale premio testimonia l’importanza di un nuovo approccio nell’azienda di famiglia verso la modernità e l’internazionalizzazione, pur mantenendo fede alle tradizioni del produrre sano.

L’agricola Guglietta è un oleificio in provincia di Latina che dal 1944 realizza olio extra vergine di oliva Italiano al 100%, insieme ad altri prodotti derivanti dalla raccolta e dalla lavorazione delle olive: il rispetto della tradizione familiare e contadina si sposa, negli anni, con le più moderne tecniche per coniugare al meglio la bontà di una volta e l’efficienza più attuale; Una selezione accurata di olive, un raccolto effettuato nel giusto periodo di maturazione, ma soprattutto una serie di accorgimenti che fanno la differenza nel nostro olio.

Trattandosi di azienda presente sul territorio di Lenola socio di “citta dell’olio” l’associazione Nazionale che od oggi vanta più di 500 soci di cui 45 nella Regione Lazio, l’azienda è tra le candidate che presto potrà avvalersi anche del marchio di “città dell’olio”.

Non c’è due senza tre L’azienda non è nuova a premi di questa portata non a caso L' Olio Guglietta è medaglia d'oro dell'EVO International Olive Oil Contest di New York 100C del 2018 e contestualmente prima classificata concorso Unasco su base Nazionale, inoltre partecipa a innumerevoli concorsi su base Nazionale e internazionale per confrontarsi e migliorarsi sempre di più.

Ma questo premio è per l’azienda un maggior stimolo a fare sempre meglio, sempre nel rispetto dell’ambiente infatti l’azienda da diversi anni produce in parte in biologico, la cultivar di riferimento è l’Itrana che viene prodotta su una reale di produzione che ha ricevuto anche il riconoscimento D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) dal nome “Colline Pontine”.

Il nostro impegno è continuare a produrre nei nostri appezzamenti e a far conoscere la cultura dell’olio extravergine Guglietta in Italia e nel Mondo e le enormi proprietà che tale prodotto è in grado di arrecare al nostro organismo tramite i famosi polifenoli sostanze prodotte dal metabolismo secondario delle piante e ne possiamo trovare in quantità maggiore soprattutto in oli di un certo livello qualitativo.

Queste molecole vengono prodotte dalle piante per difendersi dagli animali creando un sapore sgradevole e proprio partendo da questo possiamo riconoscere un olio con un alto contenuto di polifenoli con enormi proprietà benefiche per l’organismo umano, infatti sono antiossidanti, anti cancerogeni e antinfiammatori.

Un premio è un traguardo raggiunto ed insieme una spinta a fare meglio e di più.

Agricola Guglietta Lenola (LT)

Ruben Guglietta