È in programma il 18 dicembre 2020, dalle 15.00 alle 17.00, un webinar, sulla piattaforma Zoom, coordinato da WeStart, Team di professionisti prevalentemente siciliani, esperti in diversi settori. L’evento on line, che volge la sua attenzione alle aziende siciliane operanti nel settore dell’agrifood e dell’hospitality, ha l’obiettivo di sviluppare un programma di accelerazione economica per le aziende partecipanti.

In un periodo, come quello attuale, caratterizzato da una contrazione di rallentamento industriale e commerciale, dovuto alle restrizioni pandemiche, le aziende partecipanti potranno così sviluppare una serie di azioni, per ottenere quella ripresa, tanto agognata, quanto necessaria, puntando sull’open innovation per sopperire al rallentamento aziendale in atto.

L’evento è in pratica una presentazione della prima edizione dell’evento WBE (We Build Experience), che si svolgerà on line dal 29 al 30 gennaio 2021, organizzata dalla partnership formata da WeStart, l’Associazione di promozione sociale e culturale neu [nòi] - spazio al lavoro, attiva nel coworking, It.Lab - Web Agency pugliese, l’Associazione Palermo Mediterranea, Korai – Territorio, Sviluppo e Cultura, un’Impresa Culturale e Creativa Siciliana, attiva nella valorizzazione dei beni culturali e lo Studio Legale Lexia Avvocati.

Nel corso di queste due giornate si darà ampio spazio ad una co-progettazione, in remoto, per sviluppare idee nel campo dell'agrifood e dell’hospitality.

Otto aziende siciliane si metteranno in gioco lanciando una propria sfida di mercato e 40 fra: professionisti, studenti, start up e consumatori consapevoli, si cimenteranno nello sviluppo di otto proposte progettuali, per un incerto scenario post pandemico; il tutto accompagnato da mentors e speaker autorevoli.

I partecipanti saranno esperti di: digital, marketing e finanza che saranno in grado di poter fornire soluzioni concrete alle imprese del food e dell’hospitality alla ricerca di rimedi alternativi nei processi aziendali durante il periodo di lockdown e del post lockdown per essere pronte e preparate ad una fase di ripresa economica.

La candidatura per le aziende è aperta a tutte le imprese siciliane, attive nel comparto turistico ed enogastronomico.

Per partecipare alla selezione occorre compilare il formulario disponibile sul sito dell’evento: https://wbe.yeswestart.it/. La partecipazione è gratuita e richiede semplicemente l’accettazione del regolamento dell’iniziativa.

WeStart (We Sicilian Talents A Real Transformation)