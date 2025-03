Il singolo d’esordio del nuovo progetto della cantautrice varesina Vanessa Falcone, un brano dalle sonorità indie-rock

“IMORSICHECANTI” è il singolo di debutto di Lurevintage, progetto musicale della cantautrice italiana Valentina Falcone. Il brano esplora temi profondi come gli istinti primordiali, i contrasti interiori e le cicatrici emotive, invitando l'ascoltatore a riflettere sulle proprie esperienze.

Il testo è intenso e sincero, sostenuto da una voce espressiva che alterna momenti delicati a passaggi più graffianti. Le sonorità indie rock sono incisive e dirette, con arrangiamenti che valorizzano l'energia emotiva del brano.

Davide Tagliapietra (che vanta collaborazioni con Tiziano Ferro, Mengoni, Ramazzotti ed Elisa) ha prodotto il brano presso i Bunker Studio di Milano, celebre studio di produzione musicale del produttore e di Gianna Nannini. Alle batterie ha partecipato Enrico Ferraresi, musicista di rilievo che ha collaborato con artisti del calibro di Bocelli, Fossati, Alice, Morissette, Grignani e DeltaV.

Valentina Falcone è una cantautrice nata a Busto Arsizio (VA), con una carriera che ha esplorato diversi generi e progetti, spaziando dal cantautorato acustico al dark noise sperimentale, fino a trovare la sua dimensione più autentica nel progetto Lurevintage.

Con Lurevintage, si concentra su sonorità indie/rock, mantenendo fede alla scelta di suoni reali e al 100% analogici, che valorizzano l'essenza delle sue composizioni.

Nel corso degli anni è stata finalista in importanti competizioni come l'Accademia della Canzone di Sanremo (ora Area Sanremo), Rock Targato Italia e Brand New Talent (MTV). Ha ricevuto il “Premio Speciale Giovani” al MEI di Faenza e ha partecipato a circuiti come My Chance e Meet'in Radio. La sua musica ha ottenuto visibilità televisiva su “Uzone”, programma di Mediaset Italia 2, e il consenso del pubblico, mantenendosi per un anno al secondo posto nella classifica web di UnoTv/CommusiK.

“IMORSICHECANTI” è il primo singolo del progetto Lurevintage, in radio dal 14 marzo 2025.

