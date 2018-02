25 febbraio, Stage Anti Aggressione e Difesa Personale e raccolta fondi a favore dell'associazione L'Altra Metà del Cielo al Liceo Porta di Monza

Domenica 25 febbraio dalle ore 10.30 presso la palestra del Liceo Porta a Monza (via della Guerrina 15) prenderà vita una giornata sportiva orientata alla raccolta fondi per l'associazione L'ALTRA META' DEL CIELO. Questa associazione offre aiuto alle donne che subiscono violenze domestiche con assistenza telefonica e "case rifugio".

La raccolta fondi sarà, come dicevamo, anche una vera giornata sportiva piena di campioni dello sport. Tra gli ospiti protagonisti dello stage ci saranno atleti internazionali e campioni mondiali di Thai Boxe del calibro di Sindy & Bobo Huyer, il campione di MMA e protagonista del movie Milano in the Cage Alberto Lato.

Non ci sarà solo da guardare, si potranno anche provare queste discipline. Lo stage è aperto a tutti, UOMINI e DONNE, anche a chi non ha mai praticato sport da ring. Verranno insegnate alcune tecniche di base di ANTI AGGRESSIONE e DIFESA PERSONALE. Confermano la partecipazione a questa giornata formativa, anche i volontari dei CITY ANGELS MONZA, con i quali Alessio MARTINO di Brianza Fighting aveva già avuto occasione di collaborare nella precedente stagione sportiva.

Brianza Fighting

Spider Boxing

L'Altra Metà del Cielo

Per iscrizioni info@brianzafighting.com / 3474578816

