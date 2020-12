Sabato 26 dicembre alle 18 va in scena su YouTube una nuova puntata di @ The Window, l'ultima del 2020. @ The Window è lo show musicale della dj producer toscana Ross Roys, un bel po' di musica e immagini che da YouTube fanno ballare ed emozionare.

Non è mai sola, Ross Roys, in questo viaggio. E' sempre accompagnata da altri artisti e protagonisti. Ad esempio, il 26 dicembre la squadra è composta dal video maker Dino Mascolo, dal dj set di Anthony M., da Luca Bombardino, dalle evoluzione di Polevolution XL Pisa, da Kacper Dylak e da un breve intervento pieno di suggerimenti musicali di Lorenzo Tiezzi (Alladiscoteca).

Tra una battuta e e l'altra, con l'aiuto del pinguino Ping ed altri strani personaggi, @ The Window by Ross Roys mette insieme bella musica elettronica e un po' di sana ironia.

E' un flusso decisamente ipnotico e coinvolgente. Che succederà nei prossimi episodi di @TheWindow? Vedremo e soprattutto ascolteremo, perché di un po' di buonumore e musica c'è sempre bisogno, in questo periodo anche di più.

Per godersi @ The Window ecco il canale dedicato su YouTube

bit.ly/3d8brAD







ROSS ROYS (media info, photo hi res)

http://lorenzotiezzi.it/ross-roys-dj/