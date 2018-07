Francesco Andrieri & Mirko Pigreco, intervista doppia a due talenti in crescita

Al Meet Music di Follonica, bella roba musicale elettronica (e dintorni) organizzata da Luca Guerrieri, ho avuto il piacere di conoscere due giovani dj. Uno, Mirko Pigreco, che tra l'altro collabora con Kumusic, agenzia italiana che i giovani talenti spesso li aiuta davvero, è proprio giovanissimo. L'altro, Francesco Andrieri, appena più esperto. Entrambi riservati, tranquilli e poco esuberanti (l'eccessiva esuberanza accomuna quasi tutti quelli che poi il dj nella vita di lavoro non lo faranno mica), hanno pubblicato musica su Petra Beat Records, una label italiana che release dopo release sta crescendo davvero. Lo scenario elettronico non è solo fatto di superstar. Ci sono un sacco di bravi dj italiani con un bel futuro davanti a loro. Francesco Andrieri e Mirko Pigreco sono due di loro. Ascoltare la loro musica dà emozione. Parecchia.

Che stai facendo di bello in questo periodo? Dischi, serate, party (etc etc)?

Francesco Andrieri (nella foto sulla sx) Dopo aver partecipato al Meet Music di Follonica, sono ritornato in Calabria, per riordinare le idee e lavorare a quello che sarà il mio secondo Ep. Quindi al momento mi sto dedicando principalmente alle produzioni.

Miko Pigreco (nella foto sulla dx) Sto facendo serate, spargendo il mio sound per tutta la provincia di Viterbo. Sto lavorando su un EP, che avrà sempre il sound 'aggressivo' ma anche fresco, energetico… non posso dire di più, altrimenti non ci sarà poi gusto poi ascoltarlo!

Che musica balleremo durante l'estate 2018?

FA Credo che la House con tutte le sue sfumature sarà la Regina dell'Estate 2018. Durante l'inverno, molti Big della Musica, soprattutto della scenda Underground mondiale, hanno riproposto capolavori, e dischi "evergreen" nei loro djset, e la dancefloor ha reagito positivamente, basta vedere i numeri video che circolano su Youtube, o sui canali personali dei vari artisti, come Marco Carola, Luciano, Villalobos.

MP Il pop in Spanish (reggaeton) sa coinvolgere la maggior parte del publico sia di giorno e di notte, ma è pur vero che la musica Elettronica si fa sentire con i suoi beat… c'é sempre chi ballerà Tech-house, chi house (forse un po' di meno) e chi ballerà techno (un po' di più forse).

Tutta l'intervista realizzata da Lorenzo Tiezzi (ltc) è disponibile a questo link: goo.gl/Mm2nn5

https://www.facebook.com/andrierifrancesco/

https://www.facebook.com/mirkopigreco/