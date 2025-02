Negli Stati Uniti si è innescato un acceso dibattito sul tema della trasparenza e dell’accesso alle informazioni sanitarie, dopo che un giudice federale ha ordinato alle principali agenzie sanitarie del Paese di ripristinare l’accesso online a diverse pagine web. Tali pagine, che monitorano tematiche cruciali come l’HIV, i rischi per la salute dei giovani e le tecnologie di riproduzione assistita, erano state disattivate per conformarsi ad un recente ordine esecutivo del presidente Donald Trump.

A seguito di ciò, il giudice distrettuale di Washington, John D. Bates, ha emesso un’ordinanza restrittiva temporanea, su richiesta dell’organizzazione non-profit Doctors for America, per imporre all’amministrazione Trump di ripristinare le informazioni pubbliche conservate dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e dalla Food and Drug Administration (FDA). La misura è stata adottata in attesa dell’esito di una causa legale che contesta la decisione di rimuovere tali dati.

Un funzionario sanitario federale, che ha preferito rimanere anonimo, ha rivelato che il personale dei CDC sta lavorando intensamente per ripristinare le pagine e i set di dati interessati. Tuttavia, questo impegno ha comportato una notevole dispersione di risorse e ha sottratto il personale dai consueti doveri di salute pubblica.

Nonostante l’attenzione mediatica e le crescenti critiche, un portavoce del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS), che sovrintende anche alle attività dei CDC e della FDA, non ha fornito commenti in merito alla sentenza del giudice. Questa decisione si inserisce in una serie di ordinanze emesse nei giorni scorsi dai giudici federali in tutto il Paese, che hanno temporaneamente bloccato altre iniziative messe in atto dal governo Trump nei primi giorni della sua amministrazione.

L’ordine del giudice Bates segna un ulteriore passo nel dibattito sulla trasparenza dei dati sanitari e sulla gestione delle informazioni critiche in un contesto politico particolarmente controverso. Mentre il personale delle agenzie sanitarie continua a lavorare al ripristino dei dati, si resta in attesa degli sviluppi della causa legale che potrebbe avere conseguenze di lungo termine sul modo in cui le informazioni sanitarie vengono gestite e comunicate negli Stati Uniti.