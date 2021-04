Modus Dj lavora su "I Still Remember" (Purple Music), il nuovo singolo.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con il dj producer italiano Modus Dj e ci ha raccontato cosa sta facendo e come sta pensando alla ripartenza dei locali e del divertimento, che prima o poi arriverà. Il suo universo musicale è quello di Purple Music. Per chi non lo sapesse, Purple Music, il regno di Jamie Lewis, è uno dei punti di riferimento nel mondo per chi ama la house più sofisticata. Prima domanda: Come sarà il party della ripartenza, nei tuoi sogni? "Vorrei solo ripartire! Altrimenti provo solo illusioni ad immaginare un possibile Party, evento, concerto. Siamo fermi ormai da troppo tempo".

Come vedi la situazione italiana in ambito divertimento e dintorni?

"L'Italia ha sbagliato e continua a sbagliar tutto. Sono un privilegiato ma penso a tutti i colleghi amici, capi di famiglia che sono prossimi o sono già sulla soglia del fallimento economico, morale, mentale. Ancora una volta la Politica Italiana si dimostra inaffidabile".

E a livello di musica, cosa stai facendo?

"Ho lavorato un bel po' in studio... e ho quindi pronte ben due produzioni. Una uscirà nel 2021 su Purple Music e si chiama 'I Still Remember'. Non sono da solo, in questo progetto. Con me anche Speciale e il featuring di Vale Moi. Riassumendo, un mix di sonorità eleganti, una voce Bomba, un andamento Pettinato. Chiaramente uscirà su Purple Music. Mi sono poi dedicato tanto alla ricerca di synth vintage, tastiere anni 70 e 80, per le sonorità classiche da utilizzare nei miei dischi... e tra i dj da riscoprire, segnalo Mousse T. Rispolveriamo e Aggiorniamoci su questo 'Colosso' "!



Sempre in ambito musica, c'è qualcosa di particolare che stai facendo?

E' un periodo strano per me, ascolto da mesi musica Italiana: Ramazzotti, Grignani, Battisti. Nulla è lasciato al caso, qualsiasi genere può essere fonte di ispirazione. La Musica è Bella, tutta.