Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione per la riqualificazione dei parchi urbani cittadini: dopo quello di Ciantro è stato approvato anche l’intervento a piazza San Papino, interessata da lavori di sistemazione con l’installazione di nuovi giochi. La spesa prevista, circa 54 mila euro, è stata individuata nella linea di finanziamento previsto dal Fondo di Sviluppo e Coesione per le infrastrutture sociali. I lavori sono stati già appaltati.

“Il progetto rientra nel programma dell’Amministrazione, che si è posta l’obiettivo di riqualificare alcune aree a verde della città mediante la realizzazione di nuove aree giochi e nuove aree fitness, creando spazi sicuri ed inclusivi. – ha detto il Sindaco Pippo Midili –. É nostra intenzione intervenire al fine di migliorare, sostituire, rinnovare o implementare le attrezzature ludiche presenti nei parchi cittadini e, se assenti, di installarne di nuove, per garantire ai cittadini delle diverse zone di utilizzare e vivere al meglio le aree a verde comunali”. “L’obiettivo principale – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo – è quello di creare delle aree gioco, che siano da un lato sicure ed inclusive a tutti i bambini e dall’altro di accrescere il valore delle aree a verde pubblico rendendole più fruibili e piacevoli. L’intervento prevede la fornitura e installazione di attrezzature ludiche in una porzione di area della piazza San Papino, già destinata a parco giochi. Ci sarà quindi la sostituzione dei giochi esistenti ormai vetusti, compresa la realizzazione della pavimentazione in gomma colata anti-trauma. Le aree si distingueranno per fascia di età con giochi per i bambini più piccoli (2/4+anni) e giochi per bambini più grandi (6/8/12+ anni)”.

L’esponente della Giunta municipale ha ringraziato anche il dirigente Domenico Lombardo e il Rup Carmelo Dragà per aver posto in essere con tempestività gli atti gestionali per l’avvio dei lavori utilizzando risorse, che non graveranno sul bilancio comunale.