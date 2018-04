7 aprile, Cartoons Night con Giorgio Vanni al Noir club & restaurant di Lissone (MB)

Giorgio Vanni è uno degli autori / interpreti più noti ed attivi di sigle di cartoni animati. Questo musicista è diventato famoso per sigle come quelle di "Dragon Ball", dei "Pokémon" e di "All'Arrembaggio" (versione italiana di "One Piece") ed il 7 aprile è sul palco del Noir Club & Restaurant di Lissone (MB) insieme ad Alessio Testa. La serata del 7 aprile al Noir è davvero perfetta per chi vuol rilassarsi. Si parte alle 21 con Aperitivo, Cena a Buffet o Cena Servita. Alle 21 e 30 dal vivo i My Funky Valentine. Dalle 23 e 30 si balla con Dj Corrado Appeddu. Alle 1 e 15 Live Show di Giorgio Vanni & Voice Alessio Testa. Ingresso omaggio dalle 22 e 30 alle 23 e 30.

Noir Club & Restaurant

Telefono: 335 434060

www.noirclub.it

Via Davide Guarenti, 17

Lissone MB

https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vanni

Inaugurato nel lontano 2005, Noir Club & Restaurant è situato a Lissone (MB) ed è aperto dal giovedì al sabato. La programmazione artistica di assoluto livello spazia da live, feste a tema e dj set di fama internazionale. I dj ed i party del locale sono spesso legati ai più importanti network radiofonici (RTL 102.5, Radio 105, Discoradio). Tutto ciò proietta il Noir nell'olimpo dei locali italiani, una ristretta élite di club aperti con successo tre sere a settimana. Noir fa di un autentico network costituito anche da Molto e Mucho Mas, situati a Carate Brianza (MB) e dal Dorsia di Seregno. In questi spazi, tutti situati in Brianza, ristorazione, musica dal vivo e dj set di alto livello ogni settimana regalano emozioni ai clienti.

"Ognuno ha una propria stanza delle meraviglie, che è la casa in cui abitano le sue passioni e le sue emozioni. Ecco la mia: Noir Club & Restaurant". La nuova stagione, quella dell'autunno - inverno 2017-18 al club di Lissone (MB) inizia così. Il locale, da anni un punto di riferimento importante per chi vuol ballare con stile in Brianza e non solo, vuol continuare a far emozionare i suoi ospiti. La nuova stagione inizia con tre party da non perdere. Dopo un'estate di successi al Molto di Carate Brianza lo staff si è spostato quindi nella sua casa invernale: ogni giovedì per il party Popstar al mixer si alternano Antonio Viceversa ed Alex De Ponti, due grandi professionisti del divertimento. Ogni venerdì la serata inizia con le melodie e le canzoni del live show di Paolo Manila. E' il dinner party "Cena, Canta e Balla". Più tardi prende vita il party UrbanIce: dalla console arriva il sound hip hop & reggaeton di Toni Cognetti di RTL 102.5 e chi ne ha voglia può scatenarsi fino al mattino.Il sabato invece vita il nuovo party Flirt. Al mixer si alternano dj importanti come Corrado Apeddu del celebre Blu Beach di Porto Rotondo e Ben Dj, uno dei dj più affermati in ambito club esclusivi & dintorni. Come i tanti ospiti del Noir sanno bene, qui per iniziare a divertirsi non si aspettano le ore piccole. Ogni giovedì, venerdì e sabato sera il Noir è il luogo perfetto per iniziare la serata con aperitivo, cena a buffet o pizza. E prima di iniziare a ballare con i dj, si ascolta sempre ottima musica dal vivo.