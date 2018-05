Pelledoca Milano: 10/5 Live Music Happy Hour & Dinner, 11/5 Scent of Woman con Luca Dorigo… aspettando l'opening Splash! del 19 maggio

Mentre si aspetta l'inizio dell'estate 2018 con il party del 19 maggio 2018 con il party Splash! ed un super dj come Joe T Vannelli... al Pelledoca Milano si continua rilassarsi e ballare in bello stile.

Giovedì 10 maggio, ad esempio, il programma è davvero interessante. Il party è Live Music Happy Hour & Dinner.

Tornano al Pelledoca come special guest con la loro coinvolgente live music tre musicisti eccezionali: al sax c'è Cesare Ceo, un artista attivo in mezzo mondo, alle percussioni arriva Loris Luppino mentre alla voce c'è un talento puro, assoluto come John Biancale, una delle voci più versatili ed emozionanti del panorama dance e non solo. Tra i fondatori dei "Rockets", gruppo musicale famosissimo sulla scena musicale degli anni '80, ha fatto ballare due generazioni con classici come "Future Woman", "One More Mission", "On the Road Again" e tanti altri ed interpretato anche super hit come "Up & Down". Alla musica da ballare, dalle 23, invece pensa anche la consolidata coppia che fa ballare e scatenare il Pelledoca, ovvero Peter K in console e Giancarlo Romano alla voce, pure artisti capaci di emozionare davvero.

Venerdì 11 maggio invece il party è Scent of a Woman ed al mixer arriva Luca Dorigo, che al Pelledoca Milano ormai è di casa.

Dorigo è uno dei più quotati celebrity dj italiani. Da tempo è un professionista del mixer capace di coinvolgere chiunque con il suo sound house. I suoi set sono caratterizzati da un'energia coinvolgente e da esaltanti sonorità capaci di mettere il sorriso a chiunque. Il party è Scent of a Woman, profumo di donna. Dj resident del party è Peter K, alla voce ci sono invece Giancarlo Romano con Manuele Manima. Si balla fino all'alba ma l'idea giusta è arrivare per cena: alle 20 e 30, come ogni venerdì, inizia infatti l'ormai celebre 'cena cantata' del Pelledoca.



Pelledoca Music & Restaurant

Viale Enrico Forlanini 121 - Milano

02-7560225, 3472499249, 3481536345

https://www.facebook.com/PELLEDOCAMILANO/



