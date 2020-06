Meet Music Live Online, evento gratuito dedicato a dj, produttori, artisti e professionisti di oggi e di domani ha ormai iniziato a prendere forma. Continua la partnership con MINI e c'è un nuovo contest, MINI MEETs MUSIC CONTEST, dedicato a giovani talenti che offrirà al vincitore una vera e propria esperienza da professionista (tutti i dettagli qui: https://www.meetmusic.it/mini-meets-music-contest/ ).



Da qualche giorno poi Meet Music Live Online ha iniziato a svelare gli ospiti dei tavoli, in programma il 29 ed il 30 di giugno in diretta Facebook.



Dopo la conferma del dj producer Tommy Vee, un grande sostenitore del Meet Music e Matteo Fedeli, direttore generale della sezione musica di SIAE, la Società Italiana Autori e Editori, nella pagina dedicata al programma e agli speaker, sono stati annunciati altre 35 tra artisti e professionisti. Basta cliccare sul sito (il link è questo: https://www.meetmusic.it/speakers-e-programma/ ) per intuire il livello dei partecipanti alla manifestazione. Meet Music si conferma un momento di condivisione, un incontro pensato per fare crescere le proprie idee e condividere esperienze tra professionisti ed artisti di oggi e di domani.



Tra gli altri partecipanti a Meet Music Live Online 2020, ecco Albertino, dj e simbolo della dance in Italia e con lui Federico Scavo, dj producer conosciuto nel mondo per la sua house. C'è anche Andrea Pellizzari, uno che sa mescolare con successo tv, djing e organizzazione eventi (il party Mamacita è anche una sua creatura). Non manca, per la prima volta al Meet Music, Ralf, simbolo del clubbing e della sperimentazione musicale; c'è poi Renato Tanchis di Sony Music (product manager, catalogue strategic marketing, a&r) e c'è pure Maurizio Pasca, il presidente del SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento).



Chi ha idee o temi da suggerire da sottoporre per i vari incontri, chi vuole suggerire proposte e/o soluzioni per creare una nuova scena elettronica, può scrivere qui: info@meetmusic.it, fino al 25 giugno. Nel frattempo, ascoltare e/o suonare tanta bella musica non risolve tutto... Ma aiuta.



www.meetmusic.it