"Il divertimento giovanile è un universo in cui l'alto e il basso, il bello ed il brutto si rimescolano. In ogni caso, anche il singolo dettaglio va curato... e sul palco devono andare per forza artisti che sappiano stupire", spiega Duccio Cantini, anima e coordinatore di Circo Nero Italia, un collettivo che mette sul palco artisti, ballerine, giocolieri, performer e chi più ne ha, più ne metta. Il successo di Circo Nero Italia è internazionale: nell'ultimo decennio ha fatto emozionare con i suoi show mezzo mondo, toccando Stati Uniti, Europa, Russia e Bangkok.

E che succede per Halloween 2021, nel bel mezzo di una scatenata ripresa dei party nella totale legalità? La location scelta dagli artisti di Circo Nero Italia non è una disco ma un parco di divertimenti, a Roma. Saranno infatti protagonisti, il 30 ed il 31 ottobre, per la precisione a Valmontone, a Magicland, per due eventi diversi: "Un giorno al Luna Park" e "Una notte al Circo". E come è logico che sia, gli eventi del 30 e del 31 ottobre si svolgeranno ovviamente nel pieno rispetto delle regole vigenti in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19.

Il paty del 30 ottobre, "Un giorno al Luna Park" by Circo Nero Italia @ RMagicland - Valmontone (Roma) è una Parata itinerate piena di colore musica e sorrisi, con Majorettes, Trampolieri, Giocolieri, che vi stupiranno con i loro numeri. E poi palloncini, caramelle, il carretto dello zucchero filato... Un allegro carrozzone che porterà tutti nello stage principale dove ci saranno esibizioni d'arte varia, tanta animazione e un final party con dj set a cura di Biba Deejay.

Il party del 31/10, "Una notte al Circo Nero" by Circo Nero Italia propone invece uno Show colmo di significati introspettivi, un evento dedicato al Circo Romantico con tanta allegoria. Si esibiranno nell'arco della giornata e in nottata tanti personaggi singolari, buffi, goffi, misteriosi e affascinanti. Sarà una sfilata interattiva con tanti Clown, Acrobati, Mangiatori di Fuoco, Contorsioniste, Spettacoli di giocoleria e tanta animazione per tutte le età. La Sfilata trasporterà il pubblico nella show area dove gli spettacoli e le performance confluiranno in un party di chiusura evento con l'accompagnamento musicale. In console Biba Dj e pure Federico Kay, artista che si esibisce spesso nei locali più importanti al mondo (Ushuaia e Hi ad Ibiza, Omnia a Las Vegas).



Circo Nero Italia

☎️ 392 069 5432

👥 @circoneroitalia

http://www.circoneroitalia.it