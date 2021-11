Nel cuore dell'entroterra siciliano, nel vivo del paese di Chiusa Sclafani, nasce IUS VARIANDI. IUS VARIANDI, fondato dalla Dott.ssa Tiziana Ferrara, è un ufficio che offre molteplici servizi al suo interno.

La IUS VARIANDI consente, attraverso i suoi servizi di mediazione e conciliazione, la ricomposizione di fratture in via stragiudiziale, ossia, lontane da un aula di tribunale. Il nostro lavoro consiste nell'ascoltare i due soggetti che hanno un conflitto, siano essi due soggetti privati, (datore di lavoro e lavoratore) o membri di una stessa famiglia che non riescono a trovare soluzione alle controversie in atto.

Sempre all'interno dello stesso, ci si occupa, attraverso uno sportello dedicato, all'orientamento lavorativo con redazione CVE e consulenza orientativa ad hoc con relativa fidelizzazione e pratiche di patronato e CAF. La IUS VARIANDI che si avvale di validi collaboratori, apre, oltre ai servizi elencati pocanzi, anche uno "Sportello Ascolto" riguardanti casi di Violenza Generale, per dare sostegno Morale e Legale, a chi affronta insidie di violenza ogni giorno.





La IUS VARIANDI vi aspetta in

Via Schifani 31

90033 Chiusa Sclafani (PA)

[email protected]

E soprattutto, vi aspetta sul suo nuovo sito all'indirizzo

iusvariandi.wixsite.com/my-site

dove potete trovare servizi e contatti.

"Il nostro impegno, rivolto al prossimo, è il punto principale che ci contraddistingue. Il nostro obbiettivo principale è dare ai nostri assistiti/clienti: Professionalità, Serietà e Puntualità, Sempre"



Dott.ssa Tiziana Ferrara

Fondatrice IUS VARIANDI