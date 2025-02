Si terrà nella tarda serata di oggi il rilascio di 602 prigionieri palestinesi, tra cui 20 minorenni, che avrebbe dovuto essere effettuato la scorsa settimana. Da Gaza saranno consegnati a Israele i corpi di quattro israeliani deceduti durante la loro detenzione nella Striscia. L’accordo è stato mediato dall’Egitto.

Secondo quanto annunciato dal proprio ufficio stampa, Hamas accoglierà i prigionieri che faranno ritorno a Gazanei pressi dell’ospedale europeo di Khan Younis. Il loro arrivo è previsto tra le 22:00 e la mezzanotte. Contemporaneamente, i corpi dei quattro cittadini israeliani saranno trasferiti in Egitto attraverso la Croce Rossa, senza cerimonie pubbliche, come richiesto da Israele.

Un funzionario israeliano ha precisato alla testata Yedioth Ahronoth che il rilascio dei prigionieri palestinesi avverrà solo dopo la conferma dell’identità dei defunti: "Non libereremo nessuno finché non avremo verificato i resti".

La disputa era esplosa dopo il rifiuto di Israele di consentire a Hamas di organizzare alcun cerimoniale durante la riconsegna dei corpi. La mediazione egiziana ha permesso di superare lo stallo. Un alto funzionario israeliano ha riconosciuto il successo del Cairo nel risolvere la crisi.

Se mpre l'Egitto ha inoltre annunciato un’intesa preliminare per estendere la prima fase dell’accordo, con negoziati in programma all’inizio della prossima settimana in modo da discutere la seconda fase del cessate il fuoco e le garanzie per la sua attuazione. Questi colloqui dovrebbero affrontare temi spinosi, come il rilascio di ulteriori detenuti, sia israeliani che palestinesi, e le misure per stabilizzare la tregua nella regione.