La Presidente ANLI, dott.ssa Alessandra Gammino, in nome e per conto degli associati invierà missiva al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per metterli a conoscenza dell’atteggiamento assai ostile e insensibile della Ministra Lucia Azzolina nei confronti dei Diplomati Magistrali.

La Ministra sta creando uno stress alla categoria senza precedenti. Riteniamo inoltre che la Azzolina nella questione DM abbia un conflitto di interessi “negativo”.

La stessa per cancellare il suo passato da sindacalista in cui promuoveva ricorsi per le GaE ora attua una politica di negazione di qualsiasi diritto nei confronti dei maestri Diplomati Magistrali. Anzi pone in essere espedienti volti a mettere in difficoltà i DM.

Riteniamo tutto ciò assolutamente grave: questi maestri che da anni servono la scuola sono sotto attacco da parte di chi dovrebbe tutelarli. Ricordiamo che il Ministero, la Ministra e lo Stato devono tutelare i “propri dipendenti” e non trattarli come nemici.

La situazione che si è venuta a creare è di una gravità assoluta: mai nessun Ministro della Repubblica ha avuto un atteggiamento così ostile nei confronti di una categoria di lavoratori.

ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti