Viaggiare non è soltanto spostarsi da un luogo all’altro: è immergersi in atmosfere, emozioni e culture sconosciute. Questo è il cuore pulsante di "Guida narrativa d’Europa", l’ultima straordinaria pubblicazione della casa editrice napoletana Homo Scrivens, disponibile dal 6 giugno 2025 online e nelle librerie.

Curato dagli esperti Giancarlo Marino e Aldo Putignano, il volume rivoluziona completamente il concetto classico di guida turistica. Non semplici informazioni ma esperienze vive, raccontate da autori che attraversano città iconiche come Londra, Madrid e Lisbona, ma anche luoghi affascinanti e meno battuti come la Transilvania e le coste croate.

Ad arricchire il libro, una prestigiosa prefazione di Giovanni Scipioni, già direttore dello storico inserto "I Viaggi di Repubblica", che afferma: «Non c’è modo più efficace della narrazione per spiegare un viaggio e alimentare il desiderio di viaggiare».

Più di cinquanta racconti originali, rubriche utili e consigli d'autore sono racchiusi nelle pagine di questa innovativa guida, che offre suggerimenti pratici, itinerari insoliti e indicazioni imperdibili per scoprire il vero spirito delle città europee. Capitoli come “Le 5 cose da vedere”, “Perché andare” e “Consigli personali” aiutano i lettori a programmare viaggi indimenticabili e personalizzati.

Dietro questo progetto ambizioso c’è Homo Scrivens, casa editrice indipendente fondata nel 2012, già celebre per pubblicazioni come "Gatti neri e vicoli bui", con Maurizio De Giovanni, e altre opere che combinano narrativa, saggistica e divulgazione culturale.

"Guida narrativa d’Europa" è dunque molto più di un semplice libro: è un invito a viaggiare con gli occhi e con l’anima.

Info utili:

Titolo: Guida narrativa d’Europa

A cura di: Giancarlo Marino e Aldo Putignano

Casa Editrice: Homo Scrivens

Prezzo: € 24

Pagine: 484

ISBN: 9788832784541

Distribuzione: Messaggerie Libri