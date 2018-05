18/5 Vida Loca, 19/5 Jas & Jay al #Costez Summer di Telgate (BG)

Allo scatenato #Costez Summer Club di Telgate (BG) l'estate è già arrivata. Già a maggio, chi ha voglia di ballare tra Bergamo e Franciacorta, ha a disposizione un verde giardino perfetto per ballare fino all'alba, a due passi dall'A4.



Al mixer del club venerdì 18 maggio 2018 ci sono i dj ed i vocalist di Vida Loca. Sul palco, il corpo di ballo di un party di successo assoluto, incredibile, sempre crescente. Dopo un inverno scatenato passato a far muovere a tempo città, province e metropoli, mentre la primavera 2018 finalmente si scalda, la one night itinerante Vida Loca non si ferma, anzi accelera. E si sposta anche, ma non solo, al mare. Anzi, fa scatenare sia le città sia i top club delle località simbolo del divertimento italiano: Lombardia, Marche, Liguria, Puglia, Emilia, Romagna, Toscana... In poco più di 10 giorni, dal 18 maggio all'1 giugno 2018, Vida Loca fa muovere a tempo l'Italia. E' tour infinito che in ogni evento mescola dj set, live music, scenografia e coreografie d'impatto passando tra pop, reggaeton, hip hop ed r'n'b.

Sabato 19 maggio 2018, invece, in console sono protagoniste le bionde (e bellissime) Jas & Jay. Iniziano a muovere i primi passi nel mondo della musica come cantanti, seguendo le orme del papà Carlo Gigli (cantautore italiano con trascorsi e partecipazione al Festival di Sanremo). Poliedriche ed instancabili, si avvicinano anche alla danza alla moda e alla tv. Partecipano a "Miss Italia" e alla trasmissione televisiva "Il lotto alle otto" condotta da Tiberio Timperi e Stefania Orlando per la regia di Michele Guardì. Ancora oggi, nella primavera 2017, sono spesso in tv, ad esempio fanno parte del cast di Mezzogiorno in Famiglia. Nel 2012 vengono letteralmente rapite e folgorate dal mondo delle Discoteche e si innamorano di una delle professioni più affascinanti... quella del DJ. Dopo un periodo di studio e dura preparazione, iniziano a fare serate in giro per le discoteche italiane, proponendo un sound energico e divertente… La loro musica, unita alla loro simpatia ed al loro evidente sex appeal, ha già entusiasmato tanti fan.

