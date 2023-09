Guai in vista per i membri della community di ApeCoin chiamati a votare una proposta che non sembra mettere d'accordo tutti. In tal senso la proposta AIP-304 tesa a spendere 11 milioni di token APE per lo sviluppo di una serie di asset NFT sta incontrando una serie di ostacoli.

Nella sostanza il 66% degli elettori non trova necessario questo passaggio soprattutto considerando che attualmente il prezzo di ApeCoin è in una tendenza al ribasso dopo aver cancellato quasi il 20% del suo valore.

Di conseguenza la proposta di acquisire token non fungibili – Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutants, TBD Doggies e Punks potrebbe svanire anche se mancano ancora 6 giorni alla fine delle votazioni.