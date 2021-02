Antonio Rondinone, 56 anni, è il nuovo presidente della Federazione italiana cronometristi.

Rondinone, già vicepresidente vicario della federazione, ha ottenuto 60 voti contro i 41 voti (e 1 scheda bianca) del presidente uscente Gianfranco Ravà, al termine dell'assemblea elettiva con 102 associazioni votanti. “Sono molto soddisfatto dell'esito elettorale – ha dichiarato il nuovo presidente, nato a Taranto ma residente a Ferrara dove lavora presso il Crea-Consiglio per la Ricerca in Agricoltura - Adesso dobbiamo metterci tutti a lavorare senza divisioni. Per prima cosa ci impegneremo sulle problematiche delle associazioni”.

Sono stati inoltre eletti nel Consiglio federale Francesco Furnò, Marco Barilari, Natascia Demurtas, Roberto Ferrando, Pierluigi Giambra, Giorgio Chinellato, Luigi Canepuzzi, Alberto Biagino, Maria Pia Francescato, Elena Bonavita.

Mauro Imparato di Lodi è stato confermato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.