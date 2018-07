Formula 1. Ad Hockenheim le Red Bull le più veloci nelle libere

Le libere del venerdì del GP di Germania hanno visto prevalere, in entrambe le sessioni, la Red Bull. Nella Practice 1 quella di Daniel Ricciardo, mentre nella Prctice 2 è stata la volta di Max Verstappen che ha fatto registrare il miglior tempo di 1:13.085. In entrambe le sessioni, la Mercedes di Lewis Hamilton è risultata seconda, anche se distaccata di pochi millesimi.

Come al solito, hanno fatto gara a sé le tre scuderie top: Ferrari, Mercedes e Red Bull. Entro un range di 3 decimi di distacco dal miglior tempo, troviamo l'altra Mercedes di Bottas, e le due Ferrari di Vettel e Räikkönen.

In Practice 2, a causa della sostituzione della Power Unit sulla sua monosposto, Daniel Ricciardo che domenica, comunque andranno le qualifiche partirà in ultima posizione, ha scelto di mettere a punto l'assetto della sua macchina sul passo gara. Per tale motivo, nel pomeriggio non ha migliorato il tempo del mattino.

Nella competizione delle seconde file, la Haas continua a confermarsi come scuderia sempre più affidabile. Dopo il primo anno incerto, la casa americana sembra aver imboccato la strada giusta per migliorarsi.

Nelle libere, Grosjean e Magnussen si sono piazzati davanti alla rivelazione Leclerc che con la sua Sauber Alfa Romeo riesce a fare veri e propri miracoli, tanto da aver fatto registrare, quest'oggi, l'ottavo tempo.

Dietro la Renault di Hulkenberg e le due Force India di Ocon e Perez.

Per le qualifiche di domani è prevista pioggia.