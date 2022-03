1/4 Vida Loca, 2/4 #BeFree @ #Costez Future Club - Telgate (BG)

Al #Costez Future Club di Telgate - BG si balla ogni weekend e prefestivi da mezzanotte alle 4. Dopo la ripartenza delle scorse settimane, si torna a far festa con il 100% di capienza, ovviamente continuando a seguire tutte le modalità di legge previste.

In particolare, venerdì 1 aprile 2022 va in scena il pop party Vida Loca. E' una serata che anima già da tempo tutto il Mediterraneo: dj d'eccellenza, un corpo di ballo di qualità assoluta e un mix di emozioni tutto da vivere a ritmo di pop, hit e sound latino, quello che fa ballare il mondo in questo periodo. Mentre si balla sul dancefloor, sui palchi del #Costez prendono vita show d'eccellenza. Vida Loca, riassumendo è un musical tutto da ballare. La festa, oltre che in tutta Italia, in questo periodo prende vita ogni venerdì al Matis di Bologna, mentre il sabato gli artisti VL si spostano al Peter Pan di Riccione (RN).

E che succede sabato 2 aprile? Tra Gold Room e Green Room il sound è decisamente quello giusto per il party #Costez #BeFree. Special Guest è Mazay, i resident dj sono AtcG, Acatti e Luca Belotti. Alla voce ci sono Guesto e Matteo Palumbo.



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vitia al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento (seguendo tutte le modalità di legge previste)

Un recente post di #Costez su Instagram

https://www.instagram.com/p/Cbpik7jKai4/