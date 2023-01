Ho compreso una realtà oggettiva durante la mia carriera professionale e il rapporto diretto con i miei Discenti: all’Università è necessario e doveroso studiare ciò che si ama, al fine di divenire dei professionisti affermati!

Il mio impegno da Rettore è quello di ispirare e diffondere un messaggio chiaro e diretto destinato ai miei Allievi, ossia il vero senso della cultura, essa migliora i rapporti sociali e la propria professionalità, arricchendo la personale autostima. Quanto affermato non vuole essere una narrativa a scopo commerciale o mediatico, ma una concretezza che può racchiudere e mutare in realtà i desideri e il futuro di tutti coloro cui credono nello sviluppo delle proprie potenzialità e qualità, un obbiettivo può divenire un sogno raggiunto.

L'istruzione è Diritto Costituzionale ed un Diritto Universale dell'Uomo. La Conoscenza si muta in Competenza ed Abilità pratica nello svolgere la futura professione, frequentare un Percorso di Laurea Triennale, Magistrale o Dottorato UniTOSCANA rappresenta un titolo di prestigio e di avanzamento per la propria Carriera Professionale.

Unitelematica Leonardo da Vinci utilizza il sistema VAE / RVA per il riconoscimento delle esperienze di studi, lavorative e professionali, convertendole in CFU (crediti formativi universitari), nel caso del “lifelong learning” i crediti già acquisiti abbreviano in maniera del tutto legale la durata “normale” dei percorsi Accademici.

Università Popolare della Toscana, che utilizza anche gli acronimi (per abbreviazione) UNIVERSITATOSCANA e UniTOSCANA, è una Associazione Professionale costituita in virtù e secondo l'Articolo 18, art. 10, art. 33 della Costituzione che eroga percorsi di studi professionali rientranti nella legge 4/2013, lo stesso Ateno possiede la capacità e la competenza Amministrativa di immatricolare ogni giorno durante l’anno solare, si presenta con un’offerta Accademica che prevede oltre 20 Facoltà.

Un numero di Corsi di laurea capace di soddisfare ogni richiesta formativa, un’Assistenza all’Orientamento On-line e di confronto verbale che vanta una prontezza e celerità rispetto alle diversificate esigenze dei singoli Richiedenti, un’Assistenza alla Didattica sei giorni a settimana mediante il confronto con i nostri Tutor tutti Professionisti preparati e pronti per affrontare ogni richiesta o necessità, una Piattaforma attiva h.24 per gli esami da sostenere, due Sessioni di Laurea per ciascun anno Accademico. Per tale si precisa che ciascun Titolo rilasciato è valevole nel settore privato e professionale ed ai fini della partecipazione a selezioni o concorsi utili nell'inserimento del lavoro e l'avanzamento della carriera. Si precisa che le professioni regolamentate necessitano di sostenere l’esame di stato per conseguire l'abilitazione e iscrizione ai relativi Albi, mentre i Titoli da Noi proposti appartengono alle Professioni non regolamentante rientranti nella legge 4/2013, e pertanto non necessitano di esami o abilitazioni di Stato, e per tale permettono l’immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Desidero illustrarvi cos’è oggi UniTOSCANA, essa è una Università Popolare, che si pone come obbiettivo la divulgazione culturale, scientifica e della conoscenza, attraverso percorsi di formazione organizzati e progettati secondo la normativa UNI ISO 29990 ISO 29990:2015 dei servizi per l’apprendimento relativi all’istruzione ed alla formazione non formale, rispetto alla UNI ISO 29990:2011 e per i sistemi di Gestione Qualità – Rispetto alla norma UNI EN ISO 19011:2012.

Il D.M. n. 59 del 26 giugno 2008 Prot. 10834, ha riconosciuto la Certificazione Informatica EIPASS

Con questo riconoscimento istituzionale EIPASS assume la stessa validità di altre Certificazioni Informatiche riconosciute e sostenute dall’Unione Europea.

Questo garantisce a chi è desideroso di migliorare le Sue conoscenza, o elevare il Suo status di Carriera, mediante un percorso formativo progettato secondo gli alti standard di qualità e secondo le norme Uni & Iso internazionali riconosciute in 164 stati membri nel mondo.

Le lauree rilasciate sono legalizzate attraverso l'Appostile della Cancelleria di Stato, per il riconoscimento della firma del Presidente, e sono riconosciute nei paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja.

Il laureato al termine del Suo percorso di Studi riceverà il Diploma Supplement Europeo, rilasciato da Università Leonardo da Vinci, lo stesso viene rilasciato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, valevole per certificare il percorso di Studi svolto, la Carriera Studentesca, ed il rendimento di profitto, in conformità alla Direttiva della Commissione Europea 2005/36/CE.

Università Popolare della Toscana è un centro Accreditato Unitelematica Leonardo da Vinci con riconoscimento N° A101 ed opera attraverso i format progettati da Unitelematica Leonardo da Vinci, Svizzera, dove il processo educativo di UniTOSCANA è un percorso formativo progettato seguendo la nuova direttiva Europea ISO 21001:2018, che si rivolge a tutte le realtà formative (A livello Europeo denominate LSP Learning Service Provider) che erogano servizi nel settore dell’istruzione e della formazione non formale, ovvero attività educative professionali che si differenziano dai programmi scolastici tradizionali, il tutto certifica la qualità in termini di Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in ambito Universitario.

Il programma è stato studiato per conferire Conoscenza, Competenza e Abilità per svolgere la futura professione non regolamentate secondo Legge n.4, 14/01/2013 (artt. 4, 7 e 8) e del codice civile art. 2222 e successivi. Le Lauree Triennali, Magistrali e Dottorati di Ricerca (Ph.D.) sono rilasciati da Unitelematica Leonardo da Vinci, Svizzera, Centro di Formazione Privato.

UniTOSCANA iscrive gli studenti presso Unitelematica Leonardo da Vinci, e sulla piattaforma di studi, ed attraverso il tutoraggio con propri Docenti fornisce supporto, sostegno ed assistenza agli Studenti accompagnandoli sino a Laurearsi.

Il percorso è stato pensato per chi ha esigenze di tempo e di lavoro. Minimizzando non l’impegno dello studente, ma il tempo, fornendo maggiore qualità alla preparazione del percorso di studi. Si può scegliere in autonomia come gestire il proprio percorso formativo, nella modalità e-learning lo studente riceverà i materiali didattici in formato elettronico PDF con i quali potrà studiare sullo smart phone, tablet o pc, a proprio piacere, oppure per chi preferisce potrà stamparseli e comunque potrà studiare nel tempo libero o desiderato, ciascuno ha un Tutor a Sua disposizione, fino al completamento, sceglierà Lui come e quando confrontarsi con il Professionista Accademico. La piattaforma di utilizzo, "intelligente e semplice", permette ad ogni Studente di affrontare il Suo percorso in autonomia, tutto On-Line.

Nella presentata dimensione ciascun Allievo è un astante proteso ad investire il Suo tempo in maniera produttiva. Mi sono reso conto, che per raggiungere questo obbiettivo, non è più sufficiente solo proporre testi, specie in un contesto sociale che predilige la multimedialità, ma risulta utile diffondere Sapere e Passione per ciò che si professa. La realtà Accademica cui rappresento non ha certo paura di saper gestire il sistema Universitario, completamente differenziato nella strutturazione ed accoglienza, con Tutor disponibili al confronto e professionali, si offrono compresi nell’offerta didattica testi in pdf e i link di simulazione e per gli esami di profitto confermano di aver intrapreso e concluso un percorso formativo in tempo e senza alcun ripensamento. Essendo un Ateneo dalle profonde radici culturali inserito in un contesto geografico che da sempre considerato elemento predominante della cultura. Ancora oggi continuano a modificare le modalità con cui ogni Studente può affrontare il proprio percorso. La ricerca di un secondo cervello può rilevasi ardua, per tale risulta fondamentale non demoralizzarsi, non paragonarsi mai ad altri Studenti poiché ciascuno di è unico nell’apprendimento e nella dedizione.

Per meglio rendere conoscitivo il nostro impegno non solo nella formazione ma nel sociale, UniToscana desidera essere promotrice attiva dell’istruzione come fondamentale diritto di ogni essere Umano. Fondamentale perché la Conoscenza si sviluppa in Capacità, e l’individuo acquisendo capacità migliora il proprio status di sopravvivenza, e la propria professione. In virtù di questo diritto inalienabile, molti meritevoli, non hanno accesso all’Università per motivi di natura economica. Ed è per questo che UniToscana con unanimità del Consiglio del Senato Accademico e l’Ufficio di Presidenza hanno risoluto di indire delle Borse di Studio e per coloro che si distinguono per merito o dedizione verso il Sociale semestralmente saranno gratificati coloro con la prestigiosa premiazione Lorenzo dè Medici.

Allora se chiedessi a ciascuno perché studiare e dedicare il proprio tempo nella formazione, la miglior risposta che otterrei a Corso concluso, che il tutto è racchiuso nell’attaccamento per ciò che si studia e apprende. Ciò nonostante la realtà più oggettiva o la forma più ardua, è riuscire nel rendersi conto dei propri obbiettivi pervenuti, ecco perché continueremo sempre nel credere e fortificare lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.