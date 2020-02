Camila Morrone e l'attore Leonardo DiCaprio erano insieme alla cerimonia per la consegna degli Oscar 2020.

Niente di così eclatante visto che i due si frequentano dal 2017 e vanno in giro assieme, anche mescolandosi tra la folla, come ha dimostrato il servizio di TMZ del maggio scorso che li ha ripresi a New York metre, "gironzolavano" al World Trade Center.

Però, stavolta, la coppia era insieme ad un evento pubblico ufficiale... non era mai accaduto prima. Sì, va beh... la Morrone non ha sfilato sul red carpet insieme al fidanzato, attendendo che la raggiungesse in teatro.

In ogni caso, la penalizzazione per Camila (se così fosse stata) è poi stata ripagata dal fatto di sedere in mezzo ai due belli del momento, DiCaprio alla sua destra e Brad Pitt alla sua sinistra!