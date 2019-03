Luca Cassani fa scatenare #Bollicine c/o Bobadilla di Dalmine (BG)

#Bollicine è un party rivolto ad un pubblico che ama la musica house d'eccellenza, musica ricercata e melodica, un pubblico che ha voglia di trascorre una serata di puro divertimento ed allegria in un locale elegante e raffinato, perfetto per tutti, per un pubblico giovane e scatenato e pure per un pubblico adulto... I party #Bollicine sono sempre un mix di eleganza, ritmi, melodie, servizi d'eccezione e voglia di rilassarsi con gli amici. DV Connection cura infatti ogni dettaglio fino all'inverosimile, il che facilita il divertimento.

Dalle 23,00 si balla forte, ma sempre con stile, e ci si diverte fino le 4,00 del mattino con tutto quanto lo staff #Bollicine.

Sabato 2 marzo in console al Bobadilla c'è Luca Cassani, uno dei dj italiani più stimati. Luca Cassani, in particolare, è tra i dj e produttori italiani più ricercati quando si parla di house. Merito di una cultura musicale importante, che lo ha portato in quasi trent'anni di carriera a diventare tra l'altro remixer di star come Marc Cerrone e Laura Pausini e a lavorare con alcune delle etichette più forti al mondo in ambito house (Defected, Purple Music). Per Laura Pausini ha remixato "If that's love" e "Escucia Atento", che nel 2006 ha vinto i Grammy Awards. Con Cerrone la collaborazione prosegue da diversi anni, come dimostra la raccolta "Best of Mixes volume 3", che vede Cassani protagonista insieme a mostri sacri quali Danny Tenaglia, David Morales, Jamie Lewis, Armand Van Helden, Joey Negro.



#Bollicine by DV Connection @ Bobadilla - Dalmine (BG)

info: 3494410654

www.facebook.com/Bollicineboba/

www.facebook.com/diviconnection/

www.facebook.com/bobadillaclub/

Bobadilla.it

Bodadilla Feeling Club

via Pascolo 34 Dalmine BG

Cena dalle 21.00, ingresso disco dalle 23.00