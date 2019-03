House Stars Miami by Monika Kiss: il 28 marzo alla Miami Music Week di Barsecco con The Cube Guys, Crazibiza, Victor Simonelli

House Stars, la festa che da tempo Monika Kiss organizza a Miami durante la Miami Music Week, torna a far ballare party people e addetti ai lavori anche nel marzo 2019. Quest'anno tra l'altro Monika collabora con Bryan Peroni ed il suo evento è cresciuto ancora a livello musicale e non.

House Stars quest'anno prende vita il 28 marzo al Barsecco, una nuova location, a Miami Downtown. Per la quarta volta alcuni dei migliori dj producer house del pianeta faranno scatenare un evento molto, molto importante. In console tra gli italiani le star sono senz'altro The Cube Guys, ormai conosciuti e attivi nei top club del pianeta. Con loro saranno sul palco gli ungheresi Crazibiza, Victor Simonelli (New York), Scotty Boy (Los Angeles) e tanti altri tra cui l'italiana Nausica. Monika Kiss sarà ovviamente al microfono come singer e in questo ruolo sarà coadiuvata da Doctor Vintage.

House Stars è organizzato da Monika Kiss e Bryan Peroni in collaborazione con Flash Life TV, la social Tv più seguita a Miami e non solo per chi in città vuol vivere di persona e non gli eventi più "up". L'altro partner è Hangover Smartskin, che riserva stupende sorprese a tutti i partecipanti.

