La FAO lancia l'allarme! Milioni di locuste in diversi sciami stanno devastando le regioni dell'Africa Orientale.

Un intervento della comunità internazionale è fortemente caldeggiata per poter contenere il fenomeno. Alcuni sciami sono stati avvistati anche in Congo che non aveva più fenomeni del genere dal lontano 1944.

Molto probabilmente il proliferare delle locuste è dato dai cambiamenti climatici che rendono le condizioni particolarmente favorevoli alla loro proliferazione.

Per valutare l'entità del fenomeno basti pensare che un chilometro quadrato di sciame può contenere quasi 18 milioni di individui che mangiano in un giorno la quantità di cibo sufficiente a sfamare 35.000 persone.