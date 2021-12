Ogni weekend seguire la talentuose ed iconiche ragazze e i tanti talenti che Royal Management - https://www.instagram.com/royal_management/ - fa esibire nei top club vuol dire fare il giro d'Italia e non solo. Solo nelle ultime sere, sulla mappe di Icio Franzoni, che gestisce l'agenzia, Madonna di Campiglio, Milano, Emilia, Romagna, Betgano Verona, la Svizzera... ogni weekend è un tour de force.

"Come prevedevo quando era difficile farlo, ovvero quando i club erano tutti chiusi, il divertimento è ripartito e lo ha fatto alla grande", spiega Icio Franzoni di Royal Management, nella foto sulla destra. "Per la mia agenzia collaborare solo con i locali di riferimento è sempre stata una scelta, oggi è una scelta più che mai obbligata. Le richieste sono troppe".

Non è un periodo facile per chi organizza eventi ad un livello standard, mentre chi riesce a creare emozione ad alto livello oggi è ancora di più un riferimento. "La situazione attuale non è facile per nessuno, ma chi punta sulla bellezza e su ciò che crea davvero emozione nel pubblico può restare nel cuore del pubblico", conclude Icio Franzoni. "Chi invece si affida alla normalità e mette sul palco o in console chi probabilmente non sa starci probabilmente non lo fa".

Creata e gestita da Maurizio "Icio" Franzoni, Royal Management è un'agenzia specializzata nel fornire modelle/i e hostess a chi organizza eventi, party e fiere, soprattutto nel settore entertainment & nightlife. Attiva da anni, l'agenzia gestisce un numero di talenti notevole, ma più che sulla quantità, da sempre punta su qualità ed eccellenza. Royal Management ha poi a disposizione ciò che può fare la differenza per creare party o eventi memorabili: centinaia di abiti e costumi capaci di esaltare la bellezza delle ragazze in modo sempre diverso.

