I testimoni di Geova affermano che solo loro adempiono al comando divino di predicare il Regno di Dio e di evangelizzare le persone. Ma le cose stanno proprio così? Tutte le religioni cristiane predicano in un modo o nell’altro. Come si spiegherebbe altrimenti la crescita di altre religioni che per numero di proseliti sono ben più numerosi dei testimoni di Geova?

La predicazione è un tratto distintivo dei gruppi di fede cristiana. Gli evangelisti, i mormoni, gli avventisti, i pentecostali, i battisti, i valdesi predicano per strada, nei luoghi pubblici, nei centri commerciali. La loro attività si è estesa alla televisione, alla radio, alla rete. Non è corretto affermare che solo i testimoni di Geova predicano. Parecchi movimenti cattolici e protestanti hanno iniziato a evangelizzare molto prima dei testimoni di Geova e hanno un numero superiore di membri a motivo della loro predicazione.

Gli avventisti annunciano con successo la buona notizia anche a casa delle persone. Notate la seguente citazione dal Manuale della Chiesa Avventista: “La nostra più grande responsabilità è la chiesa e il suo incarico di predicare il vangelo del regno a tutto il mondo”. Gruppi cristiani che non prevedono un ministero porta a porta spesso contengono programmi evangelici più organizzati e meglio dotati. Un gruppo rinomato per i suoi sforzi nella predicazione sono i battisti che hanno più missionari di qualsiasi altra religione. In un solo anno possono arrivare a 600.000 battesimi e 21.000 nuove chiese.

Una storia di successo dei battisti fu Jesus Film Project. Un documentario sulla vita di Gesù, trasmesso in tutti i Paesi del mondo e tradotto in centinaia di lingue sin dal suo lancio nel 1979. "Il nostro obiettivo è quello di raggiungere persone di ogni nazione, tribù, popolo e lingua per aiutarle a vedere e sentire la storia di Gesù in una lingua che possono comprendere", disse il movimento. Molti esperti hanno acclamato il film Gesù come uno dei più grandi successi evangelici di tutti i tempi, con più di 6 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo a partire dal 1979 e 200 milioni di persone hanno preso la decisione di seguire gli insegnamenti cristiani.

I pentecostali sono il movimento cristiano che cresce più rapidamente con oltre 150 milioni di aderenti. La stima della loro crescita annua è di 19 milioni di fedeli. Quasi tutti i gruppi di matrice cristiana hanno missionari in tutto il mondo e parlano formalmente o informalmente della buona notizia di Cristo a decine di milioni di persone. E’ fatto un grande torto a queste persone quando si dice che solo i testimoni di Geova compiono l’opera descritta da Gesù.

La più grande opera di predicazione è stata fatta dalla Chiesa Cattolica, che vanta oltre 1 miliardo di fedeli e alla quale praticamente tutti gli altri gruppi devono la loro esistenza. Perché senza il cattolicesimo oggi non esisterebbe nessun movimento cristiano, compresi i testimoni di Geova che, se pur apprezzabile dal punto di vista dello sforzo che compiono nell'opera di predicazione, non possono certe dire di essere l'unico movimento che adempie il comando di Cristo di diffondere il vangelo in tutte le nazioni del mondo.