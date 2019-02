19 febbraio, Gabriel Boni (Jah Jah, Favela Camp, Burning Man) special guest a Nesƨun Dorma - The Club - Milano

Martedì 19 febbraio 2019 in console al the Club, di Milano per Nesƨun Dorma a far ballare la città e non solo a ritmo di house & dintorni, ci sono Ale Bucci e Filippo Marchesini. Al microfono invece si alternano Thorn e Faber, due dei più stimati vocalist e performer italiani.

E' stata poi appena comunicata la presenza di uno special guest davvero molto atteso ovvero Gabriel Boni, super dj brasiliano legato a Jah Jah che si è già esibito in festival e club di riferimento come Favela Camp e Burning Man.

Ovviamente il dress code è chic, elegante. Sono comunque benvenuti tutti coloro che hanno voglia di guardare e, soprattutto, farsi guardare.

Nesƨun Dorma, il nuovo martedì notte tutto da ballare creato da Maurizio Gerosa & Davide Cavallari (Fidelio Milano) e Alessandro Imarisio & Carlo Panzarini (Big Mama Production) fa ballare Milano. Sono veri professionisti dell'intrattenimento e della nightlife, con alle spalle successi in tutta Italia (sarebbe impossibile elencarli tutti). Hanno deciso di unire le forze per far muovere a tempo, fino all'alba, Milano e non solo. Performance, musica house piena di ritmi e melodie che uniscono e fanno scatenare... Per cui il successo di Nesƨun Dorma non stupisce.

Dalle 23 e 30 a tarda notte. Liste: ingresso omaggio donna entro le 1:00, uomo 10€ entro le 00:30, 15 entro le 1:00 (con consumazione). Ingresso intero (con consumazione) 20€

Info & Reservation:

3933334557 - 3470730858

Nesƨun Dorma @ The Club Milano - c.so Garibaldi,97