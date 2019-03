Aprile si tinge di allegria e belle canzoni al CineTeatro L’Aura con CONOSCI NAPOLI. Dall’11 al 14 aprile faremo una passeggiata per le vie della città Partenopea: tradizione, musica, poesie, canzoni, teatro… e ancora di più. Ideato dalla napoletana doc Rossella Serrato CONOSCI NAPOLI non vuole solo essere un omaggio a Napoli, ma un tuffo nella tradizione napoletana. Con Rossella Serrato in scena ci saranno Laura Monaco e la pianista Mihee Kim e la partecipazione straordinaria del Maestro Tommaso Monaco. Il pubblico passeggerà attraverso le strade di Napoli, immergendosi in profumi e suoni indimenticabili. Tutto incorniciato dalle note delle più belle e famose canzoni napoletane dall’800 ad oggi. Risate garantite in questa serata da non perdere!

Vi aspettiamo!

Per saperne di più: www.teatrolaura.org/portfolio/conosci-napoli-2

Avviso ai soci

dall’11 al 14 aprile 2019

da giovedì a sabato alle ore 21.00 – domenica alle ore 18.00

CONOSCI NAPOLI

CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna,37 (angolo con Vicolo di Pietra Papa,64)

Roma-zona Viale Marconi

Biglietto intero 13 € / ridotto 10 € + tessera associativa annuale (2 €)

Tel: 3464703609 oppure 0683777148

e-mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org