Champions League 2018-19, le squadre che hanno guadagnato di più con il passaggio agli ottavi

Come si sa, da questa edizione sono cambiati i parametri che provvedono alla remunerazione delle squadre che partecipano alla Champions League.

Alle 32 squadre che hanno preso parte alla fase eliminatoria del torneo, la Uefa ha garantito la somma di 15,25 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i compendi derivanti dai risultati ottenuti, che sono quantificati in 2,7 milioni di euro per ogni vittoria e 900mila euro per ogni pareggio.

Infine, alle 16 squadre che hanno ottenuto il passaggio agli ottavi di finale è stato riconosciuto un bonus di 9 milioni di euro.

Pertanto, sulla base di questi parametri, questa è la classifica delle squadre che, finora, hanno incassato di più dalla partecipazione alla Champions League 2018-2019:

Porto 39.150.000

Barcellona 37.350.000

Bayern Monaco 37.350.000

Atletico Madrid 36.450.000

Borussia Dortmund 36.450.000

Manchester City 36.450.000

Real Madrid 35.550.000

Juventus 35.550.000

Ajax 35.550.000

Paris Saint-Germain 34.650.000