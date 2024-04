La Commissione Bicamerale ha iniziato i lavori per cercare di risolvere il caso di Emanuela Orlandi che i lettori meno giovani ricorderanno essere scomparsa nel centro di Roma nel 1983 dopo essere uscita da una scuola di musica. Quel caso fece parlare a lungo, perché qui non parliamo una ragazza delle periferie romane, una delle tante adolescenti che spariscono ogni anno in Italia senza lasciare tracce, ma di una giovane nata e cresciuta in Vaticano, cuore del cattolicesimo, e il cui mistero ha spalancato le porte alle ipotesi più fantasiose.

L'unica cosa che si sa con certezza è che Emanuela Orlandi fece perdere le sue tracce il 22 giugno 1983 alle 19.20 mentre si trovava davanti a una fermata dell'autobus sul Corso Rinascimento. Le ultime a vederla furono due compagne del Conservatorio che la lasciarono lì mentre loro presero i rispettivi mezzi pubblici per tornare a casa. Mezz'ora prima di sparire Emanuela aveva telefonato alla sorella Federica dicendo che un uomo l'aveva fermata per strada offrendole un lavoro come promotrice della casa cosmetici della Avon. Fu l'ultima volta che la sua famiglia ebbe sue notizie, poi il nulla assoluto.

I media parlarono di rapimento, ma gli inquirenti non credettero mai a un rapimento. Margherita Gerunda, la prima pm a occuparsi della scomparsa della figlia di un commesso pontificio, si disse convinta che Emanuela Orlandi finì vittima di un delitto a sfondo sessuale commesso da qualcuno che la ragazza conosceva bene e di cui si fidava, tanto da seguirlo fiduciosa. Sulla stessa linea di pensiero furono anche gli investigatori della Squadra Mobile di Roma, che ritennero molto probabile che la ragazza fosse stata convinta a non tornare a casa dopo un incontro con un conoscente o un amico occasionale. “Un adulto molto vicino alla ragazza”, dirà in seguito il pm Domenico Sica.

Nel corso degli anni, da quella lontana e caldissima estate del 1983, intorno al caso Orlandi sono state formulate le ipotesi più suggestive: Emanuela rapita per essere scambiata con il fanatico turco Ali Agca che due anni prima aveva tentato di uccidere papa Giovanni Paolo II; rapita dalla banda della Magliana per riavere indietro i soldi che il sodalizio criminale aveva investito nel Banco Ambrosiano e che il papa aveva dilapidato per finanziare il partito anticomunista di Solidarnosc; fatta sparire per nascondere uno scandalo sessuale in Vaticano o morta nel corso di un'orrenda orgia cardinalizia e seppellita dento la mura leonine. Un carosello di piste evocative che non hanno portato a nulla, se non fare la fortuna di stampa e televisione e di una legione di mitomani, mistificatori, impostori, testimoni uno più fasullo dell'altro.

Eppure l'avvocato storico della famiglia Orlandi, Gennaro Egidio, fu chiaro su questa vicenda: “I motivi della scomparsa sono molto più banali di quello che si è fatto credere. Contrariamente a quanto affermano i familiari, questa ragazza di libertà ne aveva anche troppa”. Le indagini degli investigatori confermarono: Emanuela Orlandi era una ragazza come tutte le ragazze della sua età. Le capitava spesso di saltare la scuola firmandosi da sola le giustificazioni; frequentava ragazzi di leva che facevano anche uso di droga; era attirata da uomini più grandi di lei. Tutto normale se non fosse che l'immagine da icona santina veicolata dai familiari impedì di seguire la pista più ovvia: un rimorchio da parte di un adulto che la ragazza conosceva bene e che, dopo averla attirata in una trappola con la scusa di offrirle un lavoro ben retribuito, la violentò, la uccise e occultò il suo cadavere.

Ora la commissione bicamerale si è messa in testa di scoprire la verità su un caso datato nel tempo e su cui si sono accumulate intere enciclopedie di atti giudiziari che solo per essere analizzate richiederanno mesi di lettura, di verifiche, di controlli incrociati. Un'impresa titanica che dovrà anche sperare che il governo Meloni non cadrà domani, altrimenti andranno a casa pure la quarantina di deputati e senatori che dovranno giocare a fare gli Sherlock Holmes su un giallo su cui si sono avvicendati almeno otto magistrati senza che nessuno di loro approdasse a una verità certificata e documentata.

Nel frattempo, però, molti protagonisti di quella vicenda sono morti e quei pochi che sono rimasti sono talmente anziani che stanno per raggiungerli. Raccogliere prove a distanza di tanti anni è praticamente impossibile, per non parlare di indizi e testimonianze. Da notare che della ragazza non è stato trovato nemmeno il cadavere, cosa che rende impossibile anche rivelare eventuali tracce del Dna da esaminare.

Per quanto molti sperino che questa commissione giunga a una verità, noi riteniamo più probabile che sarà solo una perdita di tempo. Questa commissione bicamerale andrà forse bene per farsi un po' di campagna elettorale, ma riteniamo che sia inutile per risolvere un caso troppo lontano negli anni per essere risolto. Personalmente riteniamo più probabile che il caso Orlandi resterà uno dei tanti misteri irrisolti d'Italia. Un mistero da consegnare alla storia. Mentre Emanuela Orlandi continuerà a sorriderci in maniera malinconica in quel manifesto diventato icona del suo dramma, fino a quando non diventerà così sbiadito da essere completamente dimenticato.