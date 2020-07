Gli Apple Glass verranno probabilmente presentati da Apple nei prossimi mesi e rappresenteranno una vera novità per l'azienda e per gli utenti.

In passato, Google aveva provato a realizzare qualcosa di simile, distribuendo in test i Google Glass, ma forse i tempi non erano maturi e le tecnologie dell'epoca limitavano le possibilità di sviluppo per l'azienda e di utilizzo per gli utenti.

Gli Apple Glass, invece, potrebbero essere davvero un qualcosa di unico e molto interessante.

Per vederli dal vivo bisognerà aspettare ancora qualche mese (se tutto andrà come previsto), ma per il momento puoi guardare questo video concept realizzato da un concept creator che mostra gli Apple Glass in tutta la loro bellezza.