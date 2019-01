Il Var cambia? Gravina ipotizza due chiamate di parte

Per Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, potrebbero esserci, anche a breve, cambiamenti importanti nell'utilizzo del VAR, anche a causa delle ulteriori polemiche relative alla finale di Supercoppa tra Juventus e Milan.

Per Gravina, in base a quanto dichiarato a Radio Crc, «il ricorso al VAR ed il coinvolgimento dell'arbitro addetto devono essere costanti. Credo che arriveremo a due chiamate di parte. Siamo per l'applicazione della tecnologia.

L'anno scorso l'applicazione è stata straordinaria, quest'anno non mi è piaciuta la stretta. Io sono per l'applicazione costante. Quando c'è lo strumento bisogna applicarlo.»