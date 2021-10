Aggiudicato il servizio del “trenino turistico” per 12 mesi. Ad effettuare il servizio sarà la ditta “Sicily Train” di Francesco Biancuzzo con sede a Rometta, che ha offerto quale canone concessionario 4.800 euro. Il trenino sarà composto da due carrozze da venti posti ciascuno, oltre la motrice, e attraverserà Milazzo in un percorso turistico tra il porto, la Marina Garibaldi, sino a Vaccarella, proseguendo poi per il Tono, con ritorno da via Umberto I, alla fermata iniziale del porto, con diversi punti di sosta. Il trenino avrà una velocità media di 25 km/h.

“Un modo per far ammirare la città ai turisti, – afferma l’Assessore Maurizio Capone – ma anche per agevolare chi vuole raggiungere il centro cittadino o luoghi di maggiore aggregazione come il Tono evitando la macchina. Sarà possibile parcheggiare l’auto e fruire, con un costo di trasporto minimo, del servizio del trenino”.

Domenica 3 ottobre alle 9 si terrà sul promontorio il “5° Trofeo ciclistico del Capo Milazzo”, organizzato dall’Asd Polisportiva dilettantistica “Mediterranea club”.

La corsa interesserà le vie Addolorata (zona Castello, partenza e arrivo), Croce, Paradiso, dei Platani (Sp72 bis), Aldo Moro, lungomare Garibaldi, C. Colombo, G.B. Impallomeni, S. Domenico, Papa Giovanni XXIII. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il dirigente della Polizia locale ha disposto l’istituzione del divieto di transito e di sosta in tutte le strade interessate.