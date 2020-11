Webinar organizzato da WeStart

5 novembre 2020, ore 18.00 dalla Piattaforma Zoom

Gli “Acceleratori Territoriali” del Team di Professionisti Siciliani WeStart hanno organizzato il Webinar, dal titolo: “PMI, Banche, Temporary Management – Un triangolo virtuoso?”, che si svolgerà on line, giovedì 5 novembre 2020, dalle 18.00 alle 19.30. Nel webinar si affronteranno tematiche legate ai possibili vantaggi derivanti dall’interazione tra Pubbliche e Medie Imprese, Istituti Bancari e Temporary Management, per fronteggiare la difficile situazione, emersa dall’emergenza per fronteggiare l’avanzata del Covid-19. La trasmissione dell’evento avverrà dalla piattaforma Zoom al link http://bit.ly/temporarym, affiancata anche da una diretta dalla pagina Facebook di WeStart.

Il Temporary Management è in pratica l'affidamento della gestione di un'impresa o di una sua parte a manager altamente preparati e motivati, al fine di garantire continuità all'organizzazione, accrescendone le competenze manageriali già esistenti, e risolvendone al contempo alcuni momenti critici, sia negativi (tagli, riassestamento economico e finanziario) che positivi (crescita, sviluppo di nuovi business).

Nel meeting on line si discuterà dell’oggetiva situazione di semi-paralisi in cui versano molte attività a seguito dell’emergenza COVID, facendo tornare così di estrema attualità il tema della crisi d’impresa nel comparto delle PMI, che vedrà con molta probabilità, l’amplificazione di due fattori critici: sotto-capitalizzazione e sotto-managerializzazione.

In tale situazione le banche vedrebbero fortemente alterato in senso negativo il proprio portafoglio, in seguito allo spostamento generale verso il basso del merito di credito di molte PMI. Ci sarebbe quindi un forte interesse al recupero delle PMI, che in situazioni di crisi, richiede la compresenza di forti e specifiche competenze di natura manageriale, spesso di tipo temporary. Creare un rapporto virtuoso tra queste due entità diventa quindi essenziale, approfittando anche del fatto che l’emergenza potrebbe favorire l’introduzione di provvedimenti, anche normativi, facilitanti. La bancabilità del temporary management potrebbe essere la soluzione.

Il Webinar è la terza tappa di “Sicilia on line”, tour itinerante di eventi organizzati dal Team WeStart, in programma fino al prossimo mese di dicembre e che riguardano una serie di attività mirate a rilanciare l’economia siciliana.

L’evento on line, svolto con il coordinamento tecnico di WeStart, è patrocinato dall’ARS e promosso da AIDP-Sicilia (Associazione Italiana Direttori del Personale), ANDAF-Sicilia (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari) e la sezione italiana di IIM (Institute of Interym Management).

Fra i partner dell’iniziativa vi sono inoltre: Banca Ifis, Sicindustria, Il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università degli studi di Palermo e UN.I.COOP., associazione nazionale di promozione, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo.

Il programma del meeting condotto e moderato da Antonio Giordano, giornalista di Milano Finanza, inizierà con l’apertura di Massimo Plescia Presidente Regionale di AIDP-Sicilia e di Filippo D’Amico Presidente Regionale di ANDAF-Sicilia, per la necessaria introduzione dei temi da trattare.

Fra gli interventi previsti si alterneranno: Maurizio Quarta, Amministratore Delegato di Temporary Management & Capital Advisors, Angelo Rizzotto, Responsabile Commerciale di Banca Ifis, Felice Coppolino, Presidente Regionale UN.I.COOP. Sicilia, Salvatore Tomaselli Professore di Economia Aziendale dell’Università di Palermo, il Dott. Manfredi Mercadante, fondatore di WeStart, l’Onorevole Riccardo Savona, Presidente della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana ed infine, l’Ing. Piero Tuzzo e la Dott.ssa Sabrina Gianforte, entrambi esperti di Temporary Management. I lavori del meeting si concluderanno con un dibattito finale.

Il ricorso al temporary management si sta radicando in Europa ed in altri paesi del mondo, come uno dei modelli privilegiati per gestire l’accelerazione del cambiamento e dell’innovazione nelle imprese. Protagonisti di questo trend in crescita sono senior project manager, ex-dirigenti o top manager che hanno deciso di proseguire la propria carriera non tanto seguendo l’iter gerarchico aziendale, bensì sulla base di progetti sempre più sfidanti, per sé e per le imprese che li ingaggiano: la strategia di business nell’ottica di una vendita, la conduzione di un cambiamento strategico o di un piano di risanamento di un’azienda in difficoltà, il lancio di nuove attività all'estero, il governo di periodi di transizione, lo sviluppo di manager permanenti.

Il Team di WeStart, resosi consapevole della rapidità con la quale si evolvono i mercati del lavoro, dovuti in gran parte alle misure imposte dall’emergenza COVID, si prodiga affinché sulla scia di questo cambiamento, l’economia siciliana possa trarne beneficio, proponendo soluzioni innovative, come il Temporary Management, in grado di accelerarne lo sviluppo.

WeStart (We Sicilian Talents A Real Transformation)