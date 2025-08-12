Per chi non è giovanissimo, uno sguardo al suo passato per accorgersi di cosa siano state in gioventù, ma forse ancora di più, nell'adolescenza le cosiddette farfalle nello stomaco.

Poi da adulti, epoca in cui pensiamo di essere immuni da queste manifestazioni che sembra ci rendano un po' ridicoli, perché di esclusivo interesse solo della giovane età, basta poco e il fenomeno ricompare con una forza maggiore di un tempo, oppure con la stessa forza, solo che magari abbiam dimenticato come ci facevano tribolare da giovani.

Ma alla fine, queste farfalle nelle stomaco, esistono davvero? Oppure sono una elucubrazione del nostro pensiero che finisce per condizionarci al punto da sentire svolazzare dentro di noi qualcosa? Alla fine, le farfalle nello stomaco, sono solo di natura emotiva, oppure qualcosa fa si che dentro di noi nasca una specie di farfalla autoctona che non ci da pace fino a quando non abbiamo superato il momento che ce le ha generate?

