Vasco Rossi minacciato su Facebook. Un utente anonimo gli ha scritto: "Morirai per mano mia bastardo tossicodipendente".

La risposta di Vasco non si è fatta attendere: "Ti aspetto amico... portati con te anche quello che ti ha messo il like".

Non è la prima volta che un personaggio famoso finisce sotto il tiro degli hater. Lo scrittore Francesco Consiglio si batte da anni contro l'eccessiva permissività dei social in fatto di anonimato. Gli abbiamo chiesto un parere sulla vicenda. "Nulla di nuovo sotto il sole", ci ha detto. "I soliti vigliacchi che si nascondono sotto identità fittizie. I politici dovrebbero farsi promotori di una legge che imponga ai social network l'obbligo di chiedere documenti e verificarli a chiunque registri un profilo. E nel caso di Facebook, un ulteriore obbligo: quello di porre una foto reale come foto del profilo. Non è tollerabile che le piazze digitali, tra l'altro frequentate da milioni di minorenni, siano piene di uomini in maschera. Ma temo che non si farà nulla finché non ci scappa il morto".