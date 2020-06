Oggi in Italia arriva ufficialmente il Redmi 9, un dispositivo che va a posizionarsi nella fascia bassa del mercato, ma che riesce ad offrire praticamente tutto quello che serve nell'utilizzo quotidiano di uno smartphone.

Ovviamente il Redmi 9 non può essere paragonato ai top di gamma, ma sarà molto apprezzato da chi non voglia spendere molto, desideri uno smartphone con una buona autonomia e non voglia rinunciare ad alcune caratteristiche interessanti (come ad esempio il chip NFC per i pagamenti).

Il design è accattivante e lo differenzia un po' dai dispositivi della concorrenza.





Caratteristiche tecniche