Francesco Adorisio svela i segreti di The Way You Hide

Abbiamo fatto due chiacchiere con Francesco Adorisio, dj italiano molto attivo in ambito dj set nei club che contano e pure ormai piuttosto conosciuto per brani che fanno muovere a tempo. Il suo nuovo singolo si chiama "The Way You Hide" ed esce su Keep! a fine novembre 2018.

L'artista collabora con Kumusic, agenzia italiana specializzata nel promuovere tutto ciò che ruota intorno al clubbing (dj, club, party, dischi), in Italia e nel mondo.

Nato nel 1985 a Matera, Francesco Adorisio propone musica che è un mix irresistibile di House, Electro - Pop, Deep & Electronic. Laureato in ingegneria delle telecomunicazioni, ha iniziato suonando la chitarra, grazie anche a sua mamma, che è insegnante di musica... Tra le decine di top club che contano che fatto ballare ci sono Pineta - Milano Marittima, Matis, Numa & Kinki in Bologna,Villa delle Rose - Riccione, Snoopy - Modena, BBK - Marina di Ravenna, Samsara Beach e tanti altri. Tra i suoi brani ci sono "Saxotron" "Trumpet Up" (Molto Recordings) e "Come On", remixata tra l'altro da Stefano Pain.





Che ci dici del tuo nuovo singolo, "The Way You Hide"?

E' stata un'estate ricca di soddisfazioni con il mio disco "My Baby", uscito su Keep! lo scorso 31 Maggio e pubblicato all'interno della compilation Estiva ufficiale di m2o . Mi preparo ora all'uscita del mio prossimo disco "The Way You Hide" , con il quale spero di replicare i risultati ottenuti questa estate e migliorare ancora.

Uscirà anch'esso su etichetta Keep Recordings il prossimo 22 Novembre e sarà il mio primo disco in assoluto realizzato con un featuring di un cantante: si tratta di David Broderick, un canadese dalla voce inconfondibile, calda e armonica . E' un disco che mi avvicina sempre più alla scena Pop e che suscita emozioni, con un ritornello melodico suonato con un classico Piano "Korg M1" molto in voga nella Dance degli anni 90' e che io adoro molto avendolo già usato nei miei precedenti dischi da "Lollipop" a "My Baby".

La melodia è molto fresca e orecchiabile e il tema principale del disco riguarda l'amore tra una giovane coppia di fidanzati . Questa volta ho voluto realizzare anche una versione remix che uscirà insieme a quella radio, con sonorità House/Electro e con un Drop più aggressivo adatta ai Dancefloor e che ricorda molto un mio precedente disco "Are You Ready", prodotto in collaborazione con Marcel.

Sono molto soddisfatto del lavoro che ne è uscito e spero sarà un disco molto apprezzato sia dalle radio che nei club.