14/2 San Valentino Balla Latino, 17/2 Super Heroes Carnival al Pelledoca di Milano

Per San Valentino al Pelledoca Milano... si balla latino! Il 14 febbraio 2018, al posto del solito evento tutto 'rose & peluche', ci si diverte davvero, con la propria metà. Ovviamente il locale è aperto per una cena a lume di candela... e dalle 22:30 partono 45 minuti dedicati allo stage di Lady Style, ovvero alle maestre Patrizia Barbato e Marcella Finotello, che faranno scatenare tutte le ragazze presenti al Pelledoca. E dopo? Si balla ancora! Dj set Dj Set di musica latina a 360 gradi con dj Gianluca Ferri e durante la serata live music ed animazione con Enrico Bellido "la Pantera de la Salsa"...

Il 17 febbraio 2018 Pelledoca Milano presenta invece Super Heroes, un party di carnevale ambrosiano con i fiocchi. E' una festa dedicata ai Super Eroi con location totalmente allestita a tema e… piena di coloro che, almeno al cinema e in tv, ci difendono dal male. Dall'Uomo Pipistrello, il famoso Batman, a Spider-man, Capitan America, il mitico Superman, il grande Iron Man fino al verdissimo Hulk. Questi personaggi ci portano nel mondo dei fumetti per il più pazzo carnevale di Milano e non solo. Scatenare la propria fantasia e creare il proprio eroe, come idea per mascherarsi, sembra perfetta. Almeno per una sera tutto è possibile, al Pelledoca. Ovviamente come sempre al Pelledoca si parte da una cena coi fiocchi. Si parte alle 20:30 " The Heroes Menu" a 25€ a persona. Ecco il menu: Bruschetta alla Superman con pomodorini, basilico, stracciatella e alici; Lasagne Iron Man con sugo alla bolognese; Filetto alla Spider-man, filetto di salmone al sesamo su crema di patate al limone; Acqua, una bottiglia di vino ogni 4 persone e caffè - prenotazione obbligatoria.

